Китай допоміг РФ купити станки Siemens для виробництва вибухівки, — Reuters

"Бійський олеумний завод" Російської Федерації, який виготовляє вибухівку для снарядів, зумів дістати устаткування німецької компанії Siemens. Закупівля відбулась всупереч санкціям, а в оборудці брали участь всього лиш два посередники. З'ясувалось, що Siemens вільно продав свої станки фірмам з Китаю.

Китайські компанії, причетні до обходу санкцій проти Російської Федерації, розташована у Гуанчджоу та Сямені в Китаї, ідеться у розслідування агентства Reuters. Угоду уклали з російським посередником "Техприбор", який отримав замовлення від збройного заводу у Бійську. При цьому посередник перебуває під санкціями світового співтовариства, але Китай це зігнорував, ідеться у статті. Водночас у Siemens запевнили, що уважно стежать за своєю продукцією і така оборудка сталась через випадковість, ідеться у статті.

Розслідувачі Reuters назвали мінімум дві китайські компанії, які допомогли виробництву вибухівки — це Huizhou Funn Tek та New Source Automation. У коментарі агентству представники компаній пояснили, що Siemens — офіційний партнер, який ніколи не цікавився, куди далі йде його продукція. З іншого боку, китайці запевняли, що товари не надсилались клієнтам, які можуть їх використати у військових цілях.

Медіа дослідило митні декларації та виявило, що з 2022 по 2023 рік "Бійський олеумний завод" тричі замовляв комплекти обладнання для автоматизації. Крім того, серед документів китайських компаній помітили регулятори потужності Siemens — точно такі шукало російське підприємство з виготовлення вибухівки. Завод виготовляє октоген та тротил і працює на Міноборони РФ, уточнили розслідувачі. При цьому вказано, що США та ЄС намагаються закрити щілину у санкціях, які дозволяють росіянам купувати все необхідне у Китаю: поки що покарані лише сім компаній.

"Розширення заводу BOZ було частиною ширших зусиль російського оборонного сектору щодо збільшення виробництва вибухових речовин. Дефіцит цього матеріалу є одним із вузьких місць, що стримують виробництво снарядів та авіабомб, що змушує РФ натомість закуповувати боєприпаси у своїх союзників — КНДР та Іран", — пояснило Reuters.

Санкції проти РФ — що відомо про завод у Бійську

Зазначимо, "Бійський олеумний завод" — російське підприємство, розташоване за тисячу кілометрів від України в Алтайському краї, яке займається виготовлення вибухових речовин цивільного та спеціального призначення. Не вдалось відшукати інформацію, чи цей завод опинився під санкціями. У травні 2025 року росЗМІ Meduza повідомило, що компанія розширює промислові потужності, щоб збільшити виготовлення снарядів для ЗС РФ. Тим часом на профільному російському порталі написали, що у Бійську випускають "запатентований пластифікатор для вибухівки".

Санкції проти РФ - як виглядає Бійський олеумний завод з виробництва вибухівки Фото: З відкритих джерел

Фокус писав про "Бійський олеумний завод", який потрапляв під удари безпілотників. Одна з атак відбулась у лютому 2024 року: місцеві жителі скаржились на вибухи у напрямку збройного підприємства. Наступна згадка про Бійський завод РФ — у травні 2025 року. З'ясувалось, що розслідувачі дослідили супутникові фото п'яти ділянок російської території й, серед іншого, помітили будівництво на території цехів.

Нагадуємо, у серпні президент США Дональд Трамп пригрозив РФ новими санкціями й пояснив, що буде карати Китай та Індію за допомогу росіянам.