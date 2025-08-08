Китай помог РФ купить станки Siemens для производства взрывчатки, — Reuters

"Бийский олеумный завод" Российской Федерации, который производит взрывчатку для снарядов, сумел получить оборудование немецкой компании Siemens. Закупка состоялась вопреки санкциям, а в сделке участвовали всего лишь два посредника. Выяснилось, что Siemens свободно продал свои станки фирмам из Китая.

Китайские компании, причастные к обходу санкций против Российской Федерации, расположены в Гуанчджоу и Сямэне в Китае, говорится в расследовании агентства Reuters. Сделку заключили с российским посредником "Техприбор", который получил заказ от оружейного завода в Бийске. При этом посредник находится под санкциями мирового сообщества, но Китай это проигнорировал, говорится в статье. При этом в Siemens заверили, что внимательно следят за своей продукцией и такая сделка произошла по случайности, говорится в статье.

Расследователи Reuters назвали минимум две китайские компании, которые помогли производству взрывчатки — это Huizhou Funn Tek и New Source Automation. В комментарии агентству представители компаний объяснили, что Siemens — официальный партнер, который никогда не интересовался, куда дальше идет его продукция. С другой стороны, китайцы уверяли, что товары не отправлялись клиентам, которые могут их использовать в военных целях.

Медиа исследовало таможенные декларации и обнаружило, что с 2022 по 2023 год "Бийский олеумный завод" трижды заказывал комплекты оборудования для автоматизации. Кроме того, среди документов китайских компаний заметили регуляторы мощности Siemens — точно такие искало российское предприятие по изготовлению взрывчатки. Завод производит октоген и тротил и работает на Минобороны РФ, уточнили расследователи. При этом указано, что США и ЕС пытаются закрыть щель в санкциях, которые позволяют россиянам покупать все необходимое у Китая: пока наказаны только семь компаний.

"Расширение завода BOZ было частью более широких усилий российского оборонного сектора по увеличению производства взрывчатых веществ. Дефицит этого материала является одним из узких мест, сдерживающих производство снарядов и авиабомб, что заставляет РФ взамен закупать боеприпасы у своих союзников — КНДР и Иран", — пояснило Reuters.

Санкции против РФ — что известно о заводе в Бийске

Отметим, "Бийский олеумный завод" — российское предприятие, расположенное в тысяче километров от Украины в Алтайском крае, которое занимается изготовлением взрывчатых веществ гражданского и специального назначения. Не удалось отыскать информацию, оказался ли этот завод под санкциями. В мае 2025 года росСМИ Meduza сообщило, что компания расширяет промышленные мощности, чтобы увеличить изготовление снарядов для ВС РФ. Между тем на профильном российском портале написали, что в Бийске выпускают "запатентованный пластификатор для взрывчатки".

Санкции против РФ — как выглядит Бийский олеумный завод по производству взрывчатки Фото: Из открытых источников

Фокус писал о"Бийском олеумном заводе", который попадал под удары беспилотников. Одна из атак состоялась в феврале 2024 года: местные жители жаловались на взрывы в направлении вооруженного предприятия. Следующее упоминание о Бийском заводе РФ — в мае 2025 года. Выяснилось, что расследователи исследовали спутниковые фото пяти участков российской территории и, среди прочего, заметили строительство на территории цехов.

Напоминаем, в августе президент США Дональд Трамп пригрозил РФ новыми санкциями и объяснил, что будет наказывать Китай и Индию за помощь россиянам.