Один із "коників" Путіна: експерт пояснив, чому в українському просторі зникають "Кинджали" РФ

Як показує протистояння українських підрозділів ППО, розхвалений Путіним "Кинджал" виявився таки доволі "переможним", і навіть гіперзвукова швидкість не гарантує абсолютного захисту від ураження, вважає експерт.

Related video

РФ завжди позиціонувала свою гіперзвукову ракету Х-47М2 "Кинджал" як "непереможну". Втім, українські ракетники не тільки її збивають, але й періодично у зведеннях Повітряних сил ЗСУ пишуть про "локаційні втрати" цих зразків. Чи справді "Кинджал" є настільки недосяжним та про протидію російським повітряним загрозам АрміяInform розповів відомий авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Національного авіаційного університету України, кандидат історичних наук Валерій Романенко.

За його словами "Кинджал" запускають з рухомої пускової установки, де є не лише координати точки старту, а й швидкість носія та кут запуску, які можуть динамічно змінюватися в досить широких діапазонах. Тому навігаційній системі потрібно визначення місцеположення ракети.

"На висхідному етапі і на початковому етапі зниження це неможливо зробити по GPS, бо ракета дійсно може летіти з невеликою гіперзвуковою швидкістю (порядку М=4.5). Але при цьому вона перебуває в хмарці плазми, що не пропускає радіохвилі. Інерційна система нарощує відхилення (особливо на великій відстані), а супутникова не може її виправити через відсутність радіозв’язку", — розповів експерт.

В щільних шарах атмосфери на термінальному відрізку швидкість ракети зменшується до високої надзвукової, цю похибку вже важче виправити — або взагалі неможливо, якщо РЕБ "глушить" зв’язок із супутниками. Через це "Кинджал" падає з великим відхиленням від цілі або "локаційно втрачається" десь в лісах-полях.

Минулого тижня Повітряні сили ЗСУ повідомили про 3 "локаційно втрачені" "Кинджали", і їхня доля невідома.

"Наскільки я володію інформацією, то від початку широкомасштабного вторгнення країна-агресорка атакувала нашу державу близько 160 "Кинджалами". Приблизно 50 з них наші захисники збили. Були й влучання. Але зараз — про інше: доля ще значної кількості ракет цього класу просто невідома. Тобто росіяни із цим "аналоговнєтним" зразком зброї мають "аналоговнєтні" проблеми", — говорить Валерій Романенко.

Він зауважив, що у Росії під час повітряних атак вимикають GPS-зв’язок, щоб створити проблеми для ворожих засобів повітряного ураження, але він не має точної відповіді, чи допомагають росіянам такі заходи, оскільки сучасні засоби використовують різні системи орієнтації для того, щоб дістатися до цілей.

"Ледь не тиждень мобільний інтернет відсутній у такому центральному місті Росії як Красноярськ. До цього сибірського населеного пункту від кордонів України — ледь не 5 тис. км, і наші дрони, зазначу, поки що, туди не навідувались. Але там з якогось переляку зв’язок вимкнули, пояснивши такі дії "посиленням безпеки", — говорить експерт.

Атаки ракетою "Кинджал" по Україні: що відомо

4 серпня РФ запустила 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К в напрямку українських міст. Її спрямували на Старокостянтинів на Хмельниччині.

Раніше Росія атакувала полігон на Чернігівщині ракетами "Іскандер", убивши 3 військових і поранивши 18. Це була третя атака на навчальні центри ЗСУ у 2025 році.

28 липня РФ запустила по Україні три аеробалістичні ракети типу "Кинджал" з бортів МіГ-31К, однак вони не досягли своїх цілей. Авіаексперт Валерій Романенко пояснив, що якщо ракети не мають власної системи наведення, то керуються лише інерційною навігаційною системою.