Один из "коньков" Путина: эксперт объяснил, почему в украинском пространстве исчезают "Кинжалы" РФ

Как показывает противостояние украинских подразделений ПВО, расхваленный Путиным "Кинжал" оказался таки довольно "победным", и даже гиперзвуковая скорость не гарантирует абсолютной защиты от поражения, считает эксперт.

РФ всегда позиционировала свою гиперзвуковую ракету Х-47М2 "Кинжал" как "непобедимую". Впрочем, украинские ракетчики не только ее сбивают, но и периодически в сводках Воздушных сил ВСУ пишут о "локационных потерях" этих образцов. Действительно ли "Кинжал" является настолько недосягаемым и о противодействии российским воздушным угрозам АрмияInform рассказал известный авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Национального авиационного университета Украины, кандидат исторических наук Валерий Романенко.

По его словам "Кинжал" запускают с подвижной пусковой установки, где есть не только координаты точки старта, но и скорость носителя и угол запуска, которые могут динамично меняться в достаточно широких диапазонах. Поэтому навигационной системе требуется определение местоположения ракеты.

"На восходящем этапе и на начальном этапе снижения это невозможно сделать по GPS, потому что ракета действительно может лететь с небольшой гиперзвуковой скоростью (порядка М=4.5). Но при этом она находится в облаке плазмы, которое не пропускает радиоволны. Инерционная система наращивает отклонение (особенно на большом расстоянии), а спутниковая не может ее исправить из-за отсутствия радиосвязи", — рассказал эксперт.

В плотных слоях атмосферы на терминальном отрезке скорость ракеты уменьшается до высокой сверхзвуковой, эту погрешность уже труднее исправить — или вообще невозможно, если РЭБ "глушит" связь со спутниками. Из-за этого "Кинжал" падает с большим отклонением от цели или "локационно теряется" где-то в лесах-полях.

На прошлой неделе Воздушные силы ВСУ сообщили о 3 "локально потерянных" "Кинжалах", и их судьба неизвестна.

"Насколько я владею информацией, то с начала широкомасштабного вторжения страна-агрессор атаковала наше государство около 160 "Кинжалами". Примерно 50 из них наши защитники сбили. Были и попадания. Но сейчас — о другом: судьба еще значительного количества ракет этого класса просто неизвестна. То есть россияне с этим "аналоговнетным" образцом оружия имеют "аналоговнетные" проблемы", — говорит Валерий Романенко.

Он отметил, что в России во время воздушных атак выключают GPS-связь, чтобы создать проблемы для вражеских средств воздушного поражения, но он не имеет точного ответа нет, помогают ли россиянам такие меры, поскольку современные средства используют различные системы ориентации для того, чтобы добраться до целей.

"Чуть ли не неделю мобильный интернет отсутствует в таком центральном городе России, как Красноярск. До этого сибирского населенного пункта от границ Украины — чуть ли не 5 тыс. км, и наши дроны, отмечу, пока что, туда не наведывались. Но там с какого-то испуга связь выключили, объяснив такие действия "усилением безопасности", — говорит эксперт.

Атаки ракетой "Кинжал" по Украине: что известно

4 августа РФ запустила 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К в направлении украинских городов. Ее направили на Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ранее Россия атаковала полигон на Черниговщине ракетами "Искандер", убив 3 военных и ранив 18. Это была третья атака на учебные центры ВСУ в 2025 году.

28 июля РФ запустила по Украине три аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" с бортов МиГ-31К, однако они не достигли своих целей. Авиаэксперт Валерий Романенко пояснил, что если ракеты не имеют собственной системы наведения, то управляются только инерционной навигационной системой.