Після заяв про зустріч на Алясці у ефір вийшло радіо "Судного дня": що почули в ефірі (аудіо)

У Російській Федерації відновилась трансляція радіостанції "Судного дня", і це сталось після інформації політиків про зустріч на Алясці американського президента та глави Кремля. Невідомий радист передав загадкове повідомлення, окремі частини якого містили слова російською мовою.

Related video

Станція "Судного дня" транслювала дивні повідомлення, починаючи з 10 серпня, повідомили у російському Telegram-каналі "УВБ-76". Спершу перехопили один ефір, а вже 11 серпня — п'ять, ідеться у серії дописів у каналі.

Радіо Судного дня - ефір 11 серпня 2025 року

У повідомленнях, які почули 7 серпня, розібрали слово "Носорот". Перед ним пролунали літери "НЖТИ", крім того, зафіксували послідовність цифр невідомого походження та призначення. Потім станція замовкла на три дні, але "ожила" 10 серпня — почули слово "Жевательный".

Радіо Судного дня - ефір 7 серпня Фото: Скриншот Радіо Судного дня - ефір 10 серпня Фото: Скриншот

Нові ефіри записали 11 серпня. Радіостанція "Судного дня" передавала повідомлення об 11:07, 12:32, 12:36, 13:16, 14:11 (за часом Москви). При цьому слухачі почули нерозбірливі слова "Счесолуб", "Кернер", "Дружный", "Рюшный".

Що означають ці повідомлення, не пояснюється. При цьому у мережі можна відшукати один з дописів експрезидент РФ Дмитра Медведєва, який влітку 2025 року процитував два слова, які лунали в ефірах "Судного дня": "Спидошлиц" та "Краснофай". Цими словами російський політик відреагував на інцидент Урсули фонд Ляєн та закупівлями вакцини під час епідемії COVID-19.

Радіо Судного дня - цитата Дмитра Медведєва 7 липня Фото: Скриншот

Радіо Судного дня — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші повідомлення загадкової радіостанції "Судного дня", яку ще називають "Жужжалкою". На спеціалізованому порталі Priyom розповіли, що вперше роботу станції зафіксували у 1970 році й вважається, що сьогодні трансляція іде з околиць Санкт-Петербургу та Москви, а керування — "з Санкт-Петербурга з 60-го вузла зв'язку "Вулкан" (інформація потребує уточнення). Передача сигналу відбувається на частоті 4625 кГц. Зазвичай на цій частоті чути монотонний гул, який час від часу переривається чоловічими або жіночими голосами, ідеться у статті.

У 2025 відбулось кілька ефірів радіостанції "Судного дня", яка викликала інтерес у соцмережах. Один з таких випадків стався у березні, повідомило медіа The Moscow Times. Кількість ефірів "рекордно зросла" і це відбулось саме тоді, коли делегації РФ та США провели перші переговори з початку вторгнення в Україну.

Інший випадок стався у червня — напередодні зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі. О 16 год 2 червня радіостанція "Судного дня" вийшла та ефір та, серед іншого, передала неіснуюче слово "ИБОБАЗА", потім — "АРАПОБЛИЦ". Перед цим був ефір 29 травня: почули слова "ЛУЧОТОРГ" та "КОПНА".

Нагадуємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін зустрінуться на Алясці для переговорів щодо війни в Україні. Про те, що зустріч відбудеться, стало відом 8 серпня: спершу про це написали західні медіа, потім підтвердив Білий дім.