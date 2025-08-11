После заявлений о встрече на Аляске в эфир вышло радио "Судного дня": что услышали в эфире (аудио)

В Российской Федерации возобновилась трансляция радиостанции "Судного дня", и это произошло после информации политиков о встрече на Аляске американского президента и главы Кремля. Неизвестный радист передал загадочное сообщение, отдельные части которого содержали слова на русском языке.

Станция "Судного дня" транслировала странные сообщения, начиная с 10 августа, сообщили в российском Telegram-канале "УВБ-76". Сначала перехватили один эфир, а уже 11 августа — пять, говорится в серии сообщений в канале.

Радио Судного дня — эфир 11 августа 2025 года

В сообщениях, которые услышали 7 августа, разобрали слово "Носорот". Перед ним прозвучали буквы "НЖТИ", кроме того, зафиксировали последовательность цифр неизвестного происхождения и назначения. Затем станция замолчала на три дня, но "ожила" 10 августа — услышали слово "Жевательный".

Радио Судного дня — эфир 7 августа
Радио Судного дня — эфир 10 августа

Новые эфиры записали 11 августа. Радиостанция "Судного дня" передавала сообщения в 11:07, 12:32, 12:36, 13:16, 14:11 (по времени Москвы). При этом слушатели услышали неразборчивые слова "Счесолуб", "Кернер", "Дружный", "Рюшный".

Что означают эти сообщения, не объясняется. При этом в сети можно отыскать одно из сообщений экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который летом 2025 года процитировал два слова, которые звучали в эфирах "Судного дня": "Спидошлиц" и "Краснофай". Этими словами российский политик отреагировал на инцидент Урсулы фонд Ляйен и закупками вакцины во время эпидемии COVID-19.

Радио Судного дня — цитата Дмитрия Медведева 7 июля

Радио Судного дня — детали

Отметим, Фокус писал о других сообщениях загадочной радиостанции "Судного дня", которую еще называют "Жужжалкой". На специализированном портале Priyom рассказали, что впервые работу станции зафиксировали в 1970 году и считается, что сегодня трансляция идет из окрестностей Санкт-Петербурга и Москвы, а управление — "из Санкт-Петербурга с 60-го узла связи "Вулкан" (информация требует уточнения). Передача сигнала происходит на частоте 4625 кГц. Обычно на этой частоте слышен монотонный гул, который время от времени прерывается мужскими или женскими голосами, говорится в статье.

В 2025 состоялось несколько эфиров радиостанции "Судного дня", которая вызвала интерес в соцсетях. Один из таких случаев произошел в марте, сообщило медиа The Moscow Times. Количество эфиров "рекордно возросло" и это произошло именно тогда, когда делегации РФ и США провели первые переговоры с начала вторжения в Украину.

Другой случай произошел в июне — накануне встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле. В 16 ч 2 июня радиостанция "Судного дня" вышла в эфир и, среди прочего, передала несуществующее слово "ИБОБАЗА", затем — "АРАПОБЛИЦ". Перед этим был эфир 29 мая: услышали слова "ЛУЧОТОРГ" и "КОПНА".

Напоминаем, 15 августа президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся на Аляске для переговоров по войне в Украине. О том, что встреча состоится, стало известно 8 августа: сначала об этом написали западные медиа, затем подтвердил Белый дом.