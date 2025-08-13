На Балтиці стає тісно: італійські F-35 уперше вилетіли на перехоплення російських "Су" (фото)

Два винищувачі F-35 військово-повітряних сил Італії, дислокованих на авіабазі в Естонії, піднялися по тривозі для перехоплення російського бомбардувальника Су-24 і Су-27, який його супроводжував. Літаки належать 689-му гвардійському винищувальному авіаполку з Калінінграда — ключового вузла швидкого реагування РФ у регіоні.

Російські військові літаки летіли без планів польоту, з вимкненими транспондерами та без зв'язку з диспетчерськими службами, що становить загрозу безпеці повітряного руху. Про це 13 серпня повідомило повітряне командування НАТО.

Зазначається, що це перший випадок застосування італійських F-35 у перехопленнях у Балтиці.

"Уперше два італійські винищувачі F-35 піднялися в повітря у відповідь на дії літаків ПКС РФ у межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору", — ідеться в повідомленні.

Російський фронтовий бомбардувальник Су-24 Фото: NATO

Російський багатоцільовий винищувач Су-27 Фото: NATO

Коментуючи подію, оглядачі Army Recognition зазначили, що тактична значущість перехоплення полягала в демонстрації здатності F-35 швидко реагувати на потенційні загрози та контролювати ситуацію в умовах обмеженого часу для ухвалення рішень.

Водночас польоти російських літаків у балтійському регіоні не є випадковими, оскільки Москва намагається визначити здатність сил Альянсу швидко реагувати на присутність у повітрі бойової авіації РФ.

"Польоти літаків ПКС РФ є частиною цілеспрямованої та локалізованої стратегії тиску, що використовує передові ресурси для мінімізації часу реагування та максимізації можливостей збору розвідданих", — вважають аналітики.

Таким чином, перехоплення італійськими F-35 над Балтійським морем — це набагато більше, ніж звичайна місія з патрулювання повітряного простору. Це явна і навмисна демонстрація рішучості НАТО в період російської повітряної активності, підкреслили експерти.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Королівські військово-повітряні сили Нідерландів здійснили два перехоплення російських літаків над Балтійським морем. Під час розвідувальних операцій російські ПКС залучили два спеціалізовані літаки — Су-24МР та Іл-20.

З 23 по 27 липня на Балтиці пройшли військові навчання російського флоту "Липневий шторм". Особливу увагу привернули кадри із застосуванням двох нових російських надводних безпілотних апаратів, які успішно вразили й знищили плавучу ціль.