На Балтике становится тесно: итальянские F-35 впервые вылетели на перехват российских "Су" (фото)

Два истребителя F-35 военно-воздушных сил Италии, дислоцированных на авиабазе в Эстонии, поднялись по тревоге для перехвата российского бомбардировщика Су-24 и сопровождавшего его Су-27. Самолеты принадлежат 689-му гвардейскому истребительному авиаполку из Калининграда — ключевого узла быстрого реагирования РФ в регионе.

Российские военные самолеты летели без планов полета, с выключенными транспондерами и без связи с диспетчерскими службами, что представляет угрозу безопасности воздушного движения. Об этом 13 августа сообщило воздушное командование НАТО.

Отмечается, что это первый случай применения итальянских F-35 в перехватах в Балтике.

"Впервые два итальянских истребителя F-35 поднялись в воздух в ответ на действия самолетов ВКС РФ в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства", — говорится в сообщении.

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 Фото: NATO

Российский многоцелевой истребитель Су-27 Фото: NATO

Комментируя событие обозреватели Army Recognition отметили, что тактическая значимость перехвата заключалась в демонстрации способности F-35 быстро реагировать на потенциальные угрозы и контролировать ситуацию в условиях ограниченного времени для принятия решений.

В то же время полеты российских самолетов в балтийском регионе не являются случайными, так как Москва пытается определить способность сил Альянса быстро реагировать на присутствие в воздухе боевой авиации РФ.

"Полеты самолетов ВКС РФ частью целенаправленной и локализованной стратегии давления, использующей передовые ресурсы для минимизации времени реагирования и максимизации возможностей сбора разведданных", — считают аналитики.

Таким образом, перехват итальянскими F-35 над Балтийским морем — это гораздо больше, чем обычная миссия по патрулированию воздушного пространства. Это явная и намеренная демонстрация решимости НАТО в период российской воздушной активности, подчеркнули эксперты.

Напомним, в декабре 2024 Королевские военно-воздушные силы Нидерландов осуществили два перехвата российских самолетов над Балтийским морем. В ходе разведывательных операций российские ВКС задействовали два специализированных самолета — Су-24МР и Ил-20.

С 23 по 27 июля на Балтике прошли военные учения российского флота "Июльский шторм". Особое внимание привлекли кадры с применением двух новых российских надводных беспилотных аппаратов, которые успешно поразили и уничтожили плавучую цель.