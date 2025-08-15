Британія готова відправити в Україну війська, якщо саміт на Алясці призведе до перемир'я

Велика Британія висловила готовність відправити свої війська до України для стримування Росії, якщо після саміту на Алясці буде досягнуто припинення вогню.

Related video

Перед зустріччю президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна готова відправити до України військових, щоб гарантувати безпеку після припинення вогню. Він зазначив в опублікованому 15 серпня інтерв'ю BBC, що переговори США і Росії на Алясці "можуть стати першим кроком" для мирного врегулювання війни.

Гілі запевнив, що багатонаціональні сили "Коаліції охочих" готові діяти "з першого дня", а військові плани вже завершені.

"Ми готові розмістити британські війська на місцях в Україні, частково для того, щоб заспокоїти українців. Але також частково для забезпечення безпеки в небі і на морі та зміцнення українських сил, бо зрештою найкращим стримувальним фактором проти Росії, повторного початку агресії проти України є здатність України постояти за себе", — сказав міністр оборони Великої Британії.

На запитання журналіста щодо того, що британські військові робитимуть в Україні в разі повторного нападу РФ, Гілі відповів, що не обговорюватиме гіпотетичні ситуації. Втім він додав, що британські миротворці матимуть право захищатися, якщо на них нападуть.

При цьому Джон Гілі заявив, що британський уряд готовий "посилити економічні санкції та тиск на Путіна, якщо він не покаже сьогодні на Алясці, що налаштований серйозно".

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: деталі

Зустріч Трампа і Путіна має розпочатися в місті Анкоридж 15 серпня о 22:00 за київським часом і тривати до 04:45 16 серпня за Києвом.

Дорогою до Аляски Трамп розповів, що обговорить із Путіним перспективу територіальних поступок, втім рішення не будуть ухвалюватися без України.

Президент України Володимир Зеленський перед самітом на Алясці 15 серпня заявив, що настав "час завершувати війну", і росіяни повинні зробити відповідні кроки для цього.