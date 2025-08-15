Британия готова отправить в Украину войска, если саммит на Аляске приведет к перемирию

Великобритания выразила готовность отправить свои войска в Украину для сдерживания России, если после саммита на Аляске будет достигнуто прекращение огня.

Перед встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что его страна готова отправить в Украину военных, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня. Он отметил в опубликованном 15 августа интервью BBC, что переговоры США и России на Аляске "могут стать первым шагом" для мирного урегулирования войны.

Гили заверил, что многонациональные силы "Коалиции желающих" готовы действовать "с первого дня", а военные планы уже завершены.

"Мы готовы разместить британские войска на местах в Украине, частично для того, чтобы успокоить украинцев. Но также частично для обеспечения безопасности в небе и на море и укрепления украинских сил, потому что в конце концов лучшим сдерживающим фактором против России, повторного начала агрессии против Украины является способность Украины постоять за себя", — сказал министр обороны Великобритании.

На вопрос журналиста о том, что британские военные будут делать в Украине в случае повторного нападения РФ, Гили ответил, что не будет обсуждать гипотетические ситуации. Впрочем, он добавил, что британские миротворцы будут иметь право защищаться, если на них нападут.

При этом Джон Гили заявил, что британское правительство готово "усилить экономические санкции и давление на Путина, если он не покажет сегодня на Аляске, что настроен серьезно".

Встреча Путина и Трампа на Аляске: детали

Встреча Трампа и Путина должна начаться в городе Анкоридж 15 августа в 22:00 по киевскому времени и продлиться до 04:45 16 августа по Киеву.

По дороге на Аляску Трамп рассказал, что обсудит с Путиным перспективу территориальных уступок, впрочем решения не будут приниматься без Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом на Аляске 15 августа заявил, что настало "время завершать войну", и россияне должны сделать соответствующие шаги для этого.