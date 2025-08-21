Пошкодили головну установку ЕЛОУ АВТ-6: з'явилися супутникові знімки Саратовського НПЗ в РФ

Внаслідок нальоту українських безпілотників на Саратовському нафтопереробному заводі серйозно пошкодили технічні конструкції головної установки ЕЛОУ АВТ-6. Крім того, постраждала частина трубопроводу, що з'єднує установки заводу.

У ніч проти 10 серпня українські безпілотники атакували Саратовський НПЗ. Підприємство зазнало серйозних пошкоджень. Про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднив OSINT-аналітик Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

"На кадрах ОК фігурувало два осередки пожежі, на супутникових знімках в цих самих місцях ми можемо побачити обгорілі трубопроводи, а навколо них – інженерну техніку ремонтних бригад, що відновлюють пошкоджені установки", — зазначив аналітик.

Він додав, що внаслідок нальоту українських БпЛА було серйозно пошкоджено технічні конструкції головної установки ЕЛОУ АВТ-6, а також частину трубопроводу, що з'єднує установки заводу, який також важливий для функціонування НПЗ.

Удар по РФ - супутникові знімки пошкоджень на Саратовському НПЗ

Про серйозність пошкоджень на Саратовському НПЗ раніше писав Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією. Завод припинив приймання нафти. Російське пропагандистське видання Mash повідомило, що Саратов атакували дрони ЗСУ типу "Лютий". Місцеві жителі нарахували щонайменше 17 вибухів.

Саратовський НПЗ — підприємство нафтової галузі РФ, розташоване за 600 км від України. Орієнтовна потужність переробки — 7,2 млн тонн нафти на рік. Оскільки пошкоджено одну установку ЕЛОУ АВТ-6 з потужністю 6 млн тонн, то завод міг майже повністю втратити можливість переробляти нафту.

Удари по РФ — деталі атак на російські НПЗ

2 серпня був атакований Новокуйбишевський НПЗ. Безпілотники поцілили в установку ЕЛОУ АВТ-11, відновлення якої забере багато часу. Потужність заводу — 7,9 млн тонн нафти на рік.

Також 2 серпня під атакою українських дронів опинився Рязанський НПЗ — один із з найбільших у Росії. Він був змушений зупинити дві установки після атаки. Потужність — 17,1 млн тонн.

7 серпня попри наявність російської ППО довкола, був атакований Афіпський НПЗ. 14 серпня дрони зробили наліт на Волгоградський НПЗ. Внаслідок атаки відбувся витік нафтопродуктів, а також здійнялися пожежі. Потужність підприємства — 14,5 млн тонн.