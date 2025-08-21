Повредили главную установку ЭЛОУ АВТ-6: появились спутниковые снимки Саратовского НПЗ в РФ

В результате налета украинских беспилотников на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе серьезно повредили технические конструкции главной установки ЭЛОУ АВТ-6. Кроме того, пострадала часть трубопровода, соединяющего установки завода.

В ночь на 10 августа украинские беспилотники атаковали Саратовский НПЗ. Предприятие получило серьезные повреждения. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые обнародовал OSINT-аналитик Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

"На кадрах ОК фигурировало два очага пожара, на спутниковых снимках в этих же местах мы можем увидеть обгоревшие трубопроводы, а вокруг них — инженерную технику ремонтных бригад, восстанавливающих поврежденные установки", — отметил аналитик.

Он добавил, что в результате налета украинских БпЛА были серьезно повреждены технические конструкции главной установки ЭЛОУ АВТ-6, а также часть трубопровода, соединяющего установки завода, который также важен для функционирования НПЗ.

Удар по РФ — спутниковые снимки повреждений на Саратовском НПЗ

О серьезности повреждений на Саратовском НПЗ ранее писал Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Завод прекратил прием нефти. Российское пропагандистское издание Mash сообщило, что Саратов атаковали дроны ВСУ типа "Лютый". Местные жители насчитали не менее 17 взрывов.

Саратовский НПЗ — предприятие нефтяной отрасли РФ, расположенное в 600 км от Украины. Ориентировочная мощность переработки — 7,2 млн тонн нефти в год. Поскольку повреждена одна установка ЭЛОУ АВТ-6 с мощностью 6 млн тонн, то завод мог почти полностью потерять возможность перерабатывать нефть.

Удары по РФ — детали атак на российские НПЗ

2 августа был атакован Новокуйбышевский НПЗ. Беспилотники попали в установку ЭЛОУ АВТ-11, восстановление которой займет много времени. Мощность завода — 7,9 млн тонн нефти в год.

Также 2 августа под атакой украинских дронов оказался Рязанский НПЗ — один из крупнейших в России. Он был вынужден остановить две установки после атаки. Мощность — 17,1 млн тонн.

7 августа, несмотря на наличие российской ПВО вокруг, был атакован Афипский НПЗ. 14 августа дроны совершили налет на Волгоградский НПЗ. В результате атаки произошла утечка нефтепродуктов, а также поднялись пожары. Мощность предприятия — 14,5 млн тонн.