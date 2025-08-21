"Повернулися до колишньої тактики": експерт дав оцінку масованій атаці на Україну (відео)

У ніч на 21 серпня Росія завдала одного з наймасованіших ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення, застосувавши широкий спектр ракетного озброєння, а також ударні БПЛА. При цьому противник повернувся до колишньої тактики обстрілів.

Збройні сили РФ під час чергової атаки на Україну застосували колишню тактику завдавання ударів, а саме залучили засоби повітряного ураження для великої кількості міст із метою перевантажити українську систему протиповітряної оборони. Про це розповів майор запасу ЗСУ і військовий експерт Олексій Гетьман в інтерв'ю на Radio NV.

Олексій Гетьман коментує масовану атаку на Україну 21 серпня

За словами аналітика, російські війська спочатку завдавали ударів великою кількістю ракет, проте атаки не концентрувалися на окремій області, а здійснювалися на безліч цілей. Аналогічний удар відбувся 21 серпня.

"Вони починали з того, що обстрілювали всю Україну великою кількістю ракет. Але по кожній цілі було не так багато ракет. Тобто обстрілювали майже всю країну. Потім вони почали зосереджуватися на 2-3 локаціях. Для того, щоб максимально перевантажити нашу ППО. Сьогодні знову вони повернулися до попередньої тактики, атакували велику кількість міст в Україні", — пояснив Гетьман.

Обстріл 21 серпня — деталі

Нагадаємо, за попередніми даними, для відбиття повітряних ударів Сили оборони України залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи. Загалом вдалося знищити або придушити 577 цілей, включно з 546 дронами Shahed, однією ракетою "Кинджал", 18 ракетами Х-101 і 12 "Калібрами". Щодо непізнаної ракети дані уточнюються.

Особливо тяжкі наслідки зафіксовано в Мукачеві Закарпатської області. Російські ракети "Калібр" вдарили по території заводу Flex, що належить американській компанії, яка виробляє електроніку. За даними Мукачівської міської ради, постраждали 12 осіб, десятьох із них госпіталізували до місцевої лікарні.

Колишній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що удар припав на абсолютно цивільний об'єкт, який не має стосунку до військової інфраструктури.