"Вернулись к прежней тактике": эксперт дал оценку массированной атаке на Украину (видео)

В ночь на 21 августа Россия нанесла один из самых массированных ударов по Украине с начала полномасштабного вторжения, применив широкий спектр ракетного вооружения, а также ударные БПЛА. При этом противник вернулся к прежней тактике обстрелов.

Вооруженные силы РФ в ходе очередной атаки на Украину применили прежнюю тактику нанесения ударов, а именно задействовали средства воздушного поражения для большого числа городов с целью перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом рассказал майор запаса ВСУ и военный эксперт Алексей Гетьман в интервью на Radio NV.

Алексей Гетьман комментирует массированную атаку на Украину 21 августа

По словам аналитика российские войска изначально наносили удары большим числом ракет, однако атаки не концентрировались на отдельной области, а осуществлялись на множество целей. Аналогичный удар последовал 21 августа.

"Они начинали с того, что обстреливали всю Украину большим количеством ракет. Но по каждой цели было не так много ракет. То есть обстреливали почти всю страну. Потом они начали сосредотачиваться на 2-3 локациях. Для того чтобы максимально перегрузить нашу ПВО. Сегодня снова они вернулись к предыдущей тактике, атаковали большое количество городов в Украине", — пояснил Гетьман.

Обстрел 21 августа — детали

Напомним, по предварительным данным, для отражения воздушных ударов Силы обороны Украины задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить или подавить 577 целей, включая 546 дронов Shahed, одну ракету "Кинжал", 18 ракет Х-101 и 12 "Калибров". Относительно неопознанной ракеты данные уточняются.

Особенно тяжелые последствия зафиксированы в Мукачево Закарпатской области. Российские ракеты "Калибр" ударили по территории завода Flex, принадлежащего американской компании, производящей электронику. По данным Мукачевского городского совета, пострадали 12 человек, десять из них были госпитализированы в местную больницу.

Бывший министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что удар пришелся по абсолютно гражданскому объекту, не имеющему отношения к военной инфраструктуре.