"Вернулись к прежней тактике": эксперт дал оценку массированной атаке на Украину (видео)
В ночь на 21 августа Россия нанесла один из самых массированных ударов по Украине с начала полномасштабного вторжения, применив широкий спектр ракетного вооружения, а также ударные БПЛА. При этом противник вернулся к прежней тактике обстрелов.
Вооруженные силы РФ в ходе очередной атаки на Украину применили прежнюю тактику нанесения ударов, а именно задействовали средства воздушного поражения для большого числа городов с целью перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом рассказал майор запаса ВСУ и военный эксперт Алексей Гетьман в интервью на Radio NV.
По словам аналитика российские войска изначально наносили удары большим числом ракет, однако атаки не концентрировались на отдельной области, а осуществлялись на множество целей. Аналогичный удар последовал 21 августа.
"Они начинали с того, что обстреливали всю Украину большим количеством ракет. Но по каждой цели было не так много ракет. То есть обстреливали почти всю страну. Потом они начали сосредотачиваться на 2-3 локациях. Для того чтобы максимально перегрузить нашу ПВО. Сегодня снова они вернулись к предыдущей тактике, атаковали большое количество городов в Украине", — пояснил Гетьман.
Обстрел 21 августа — детали
Напомним, по предварительным данным, для отражения воздушных ударов Силы обороны Украины задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить или подавить 577 целей, включая 546 дронов Shahed, одну ракету "Кинжал", 18 ракет Х-101 и 12 "Калибров". Относительно неопознанной ракеты данные уточняются.
Особенно тяжелые последствия зафиксированы в Мукачево Закарпатской области. Российские ракеты "Калибр" ударили по территории завода Flex, принадлежащего американской компании, производящей электронику. По данным Мукачевского городского совета, пострадали 12 человек, десять из них были госпитализированы в местную больницу.
Бывший министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что удар пришелся по абсолютно гражданскому объекту, не имеющему отношения к военной инфраструктуре.