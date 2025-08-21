Міненерго заявило про удар РФ по газотранспортній інфраструктурі: куди могли цілитись росіян

Збройні сили Російської Федерації під час обстрілу в ніч на 21 серпня намагались пошкодити об'єкт газотранспортної інфраструктури. Українська влада не уточнила, який об'єкт постраждав, але у мережі з'явилось фото п'ятиметрової вирви на місці удару у західній області.

Працівники газотранспортної галузі оцінюють наслідки комбінованої атаки ЗС РФ, яка сталась в ніч з 20 на 21 серпня, повідомило Міністерство енергетики України. Пресслужба відомства опублікувала інформацію про наслідки російського удару через шість годин після завершення обстрілу дронами та ракетами.

Згідно з даними Міненерго, працівники газового господарства не постраждали. З'ясувалось, що після влучання російського засобу ураження "місце пошкодження локалізовано".

Обстріл України - наслідки удару РФ 21 серпня Фото: Скриншот

Обстріл України — деталі

Енергетики не розповіли, у якій саме частині України розташовано об'єкт газотранспортної інфраструктури, який постраждав від удару РФ в ніч на 21 серпня. Про інцидент також не повідомило на сторінках соцмереж та порталі "Оператор ГТС України" і на ресурсах газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Тим часом на порталі "Радіо Свобода" розміщено карту газотранспортної системи, на якій позначено сховища та родовища газу в Україні станом на 2009 рік. Зображення можна порівняти з картою руху дронів та ракет РФ, якими росіяни вдарили по українцях.

Обстріл України - які об'єкти газотранспортної інфраструктури могли пострадлати, карта Фото: Радіо Свобода

Згідно з інфографікою моніторингових каналів, більшість засобів ураження були спрямовані на західні регіони України, зокрема — на Волинську та Львівську області, а також інші сусідні регіони.

Тим часом раніше "Нафтогаз" повідомляв про удари ЗС РФ по газовій системі України. Один з останніх ударів відбувся 22 липня, вказано на порталі компанії. Компанія визнала, що росіяни атакували об'єкти газовидобування: летіло десятки дронів. Наголошується, що "є руйнування", але масштаби та місця не вказані. У попередніх дописах — інформація про вісім дронових ударів протягом перших трьох місяців 2025 року. У квітні "Нафтогаз" запевнив, що потужності відновили й почали закачувати газ у сховища.

Фокус писав про попередні атаки РФ по газотранспортній інфраструктурі. Один з таких ударів відбувся у листопаді 2024 року, і "Нафтогаз" заявив, що працівники не постраждали й почали ремонтувати устаткування. Всього ж того року нарахували близько шести аналогічних інцидентів. У лютому 2025 відбулась ще одна масована атака: Ігнат заявив, що під загрозою опинились об'єкти у Полтавській області.

Нагадуємо, 18 серпня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про удар ЗСУ по нафтопроводу "Дружба" і про зупинку постачання сировини на НПЗ Угорщини.