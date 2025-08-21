Минэнерго заявило об ударе РФ по газотранспортной инфраструктуре: куда могли целиться россияне

Вооруженные силы Российской Федерации во время обстрела в ночь на 21 августа пытались повредить объект газотранспортной инфраструктуры. Украинская власть не уточнила, какой объект пострадал, но в сети появилось фото пятиметровой воронки на месте удара в западной области.

Related video

Работники газотранспортной отрасли оценивают последствия комбинированной атаки ВС РФ, которая произошла в ночь с 20 на 21 августа, сообщило Министерство энергетики Украины. Пресс-служба ведомства опубликовала информацию о последствиях российского удара через шесть часов после завершения обстрела дронами и ракетами.

Согласно данным Минэнерго, работники газового хозяйства не пострадали. Выяснилось, что после попадания российского средства поражения "место повреждения локализовано".

Обстрел Украины - последствия удара РФ 21 августа Фото: Скриншот

Обстрел Украины — детали

Энергетики не рассказали, в какой именно части Украины находится объект газотранспортной инфраструктуры, который пострадал от удара РФ в ночь на 21 августа. Об инциденте также не сообщили на страницах соцсетей и портале "Оператор ГТС Украины" и на ресурсах газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Между тем на портале "Радио Свобода" размещена карта газотранспортной системы, на которой обозначены хранилища и месторождения газа в Украине по состоянию на 2009 год. Изображение можно сравнить с картой движения дронов и ракет РФ, которыми россияне ударили по украинцам.

Обстрел Украины — какие объекты газотранспортной инфраструктуры могли пострадать, карта Фото: Радио Свобода

Согласно инфографике мониторинговых каналов, большинство средств поражения были направлены на западные регионы Украины, в частности — на Волынскую и Львовскую области, а также другие соседние регионы.

Между тем ранее "Нафтогаз" сообщал об ударах ВС РФ по газовой системе Украины. Один из последних ударов состоялся 22 июля, указано на портале компании. Компания признала, что россияне атаковали объекты газодобычи: летели десятки дронов. Отмечается, что "есть разрушения", но масштабы и места не указаны. В предыдущих сообщениях — информация о восьми дроновых ударах в течение первых трех месяцев 2025 года. В апреле "Нафтогаз" заверил, что мощности восстановили и начали закачивать газ в хранилища.

Фокус писал о предыдущих атаках РФ по газотранспортной инфраструктуре. Один из таких ударов произошел в ноябре 2024 года, и "Нафтогаз" заявил, что работники не пострадали и начали ремонтировать оборудование. Всего же в том году насчитали около шести аналогичных инцидентов. В феврале 2025 состоялась еще одна массированная атака: Игнат заявил, что под угрозой оказались объекты в Полтавской области.

Напоминаем, 18 августа командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди сообщил об ударе ВСУ по нефтепроводу "Дружба" и об остановке поставок сырья на НПЗ Венгрии.