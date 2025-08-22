Становить загрозу не лише для України: у МЗС порадили Білорусі "не наближатися до кордонів"

На наступному тижні на території Білорусі мають відбутися спільні російсько-білоруські навчання, які, за досвідом аналогічних навчань у 2021-2022 роках, становлять загрозу для України й не тільки. Тоді накопичення військ ЗС РФ відбувалося саме під прикриттям спільних навчань "Запад-2021".

Військова співпраця Білорусі та Росії також становить загрозу для Польщі, держав Балтії та всієї Європи. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України, оприлюдненій на сайті увечері 22 серпня.

У відомстві нагадали, що Республіка Білорусь з 2022 року є "співучасницею злочину" Росії проти України. Білоруська влада надала росіянам територію та повітряний простір для нападу на українську територію, і продовжує всебічно підтримувати Кремль, зокрема у військовій та військово-технічній сферах.

"Пам’ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів. Накопичення російських військ на кордонах України в 2021-2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2021", — зазначили у МЗС.

У контексті потенційних загроз, пов'язаних з проведенням навчань "Запад-2025", МЗС України закликало партнерів "зберігати пильність" та посилити санкційний і політичний тиск на Росію та Білорусь. Також відомство закликало Білорусь "не наближатися" до кордону з Україною.

"Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", — зазначили у МЗС.

Також у відомстві наголосили, що Україна не становить загрози для білоруського народу.

Військові навчання Росії та Білорусі "Запад-2025": що відомо

"Запад-2025" — частина регулярних військових навчань між країнами, що відбуваються з частотою раз у два роки. Аналогічні навчання у 2023 році скасували. У 2025 році вони мають відбуватися з 12 по 16 вересня.

8 серпня у Defence24 розповіли, що Росія та Білорусь у цьому році готуються провести не одні навчання, а шість. Стало відомо зокрема про те, що росіяни спільно з білорусами готуватимуться проводити "гібридні" атаки та порушувати роботу засобів зв'язку.

Представник Міноборони України Валерій Ревенко під час брифінгу 12 серпня оголосив, що відбудеться підготовка до оборони від зовнішньої агресії, повітряних ударів та десантування противника.

Нагадаємо, 18 серпня Фокус з'ясовував, чи готується Росія до нової агресії проти України у межах навчань "Запад-2025".