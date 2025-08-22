Представляет угрозу не только для Украины: в МИД посоветовали Беларуси "не приближаться к границам"

На следующей неделе на территории Беларуси должны состояться совместные российско-белорусские учения, которые, по опыту аналогичных учений в 2021-2022 годах, представляют угрозу для Украины и не только. Тогда накопление войск ВС РФ происходило именно под прикрытием совместных учений "Запад-2021".

Военное сотрудничество Беларуси и России также представляет угрозу для Польши, государств Балтии и всей Европы. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины, обнародованном на сайте вечером 22 августа.

В ведомстве напомнили, что Республика Беларусь с 2022 года является "соучастницей преступления" России против Украины. Белорусские власти предоставили россиянам территорию и воздушное пространство для нападения на украинскую территорию, и продолжают всесторонне поддерживать Кремль, в частности в военной и военно-технической сферах.

"Помним о горьком опыте и цене лживых заявлений российского и белорусского диктаторов. Накопление российских войск на границах Украины в 2021-2022 годах происходило под прикрытием совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2021", — отметили в МИД.

В контексте потенциальных угроз, связанных с проведением учений "Запад-2025", МИД Украины призвал партнеров "сохранять бдительность" и усилить санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь. Также ведомство призвало Беларусь "не приближаться" к границе с Украиной.

"Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины", — отметили в МИД.

Также в ведомстве отметили, что Украина не представляет угрозы для белорусского народа.

Военные учения России и Беларуси "Запад-2025": что известно

"Запад-2025" — часть регулярных военных учений между странами, происходящих с частотой раз в два года. Аналогичные учения в 2023 году отменили. В 2025 году они должны проходить с 12 по 16 сентября.

8 августа в Defence24 рассказали, что Россия и Беларусь в этом году готовятся провести не одни учения, а шесть. Стало известно в частности о том, что россияне совместно с белорусами будут готовиться проводить "гибридные" атаки и нарушать работу средств связи.

Представитель Минобороны Украины Валерий Ревенко во время брифинга 12 августа объявил, что состоится подготовка к обороне от внешней агрессии, воздушных ударов и десантирования противника.

Напомним, 18 августа Фокус выяснял, готовится ли Россия к новой агрессии против Украины в рамках учений "Запад-2025".