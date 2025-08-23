"Не мав наміру скидати Путіна": матір Пригожина розповіла про його смерть і марш на Москву, — Тhе Guardian

Російський воєначальник і глава ВПК "Вагнер" Євген Пригожин виглядав "приреченим" після невдалого заколоту проти російської влади, і розповідав своїй матері, що очікує на смерть. Москва досі не розповіла матері Пригожина, що трапилося з її сином.

85-річна Віолетта Пригожина зізналася, що глава "Вагнера" передбачав свою смерть за кілька днів до авіакатастрофи свого бізнес-літака, яка трапилася влітку 2023 року. Про це вона розповіла в інтерв'ю російському медіа, передає Тhе Guardian.

"Коли я бачила його востаннє, він виглядав приреченим", — розповіла матір Пригожина.

Востаннє жінка бачила його за тиждень до авіакатастрофи. На запитання кореспондента, чи передбачав він свою смерть, вона сказала: "Звичайно".

За її словами, російська влада досі не розкрила обставин загибелі воєначальника. У той час західна розвідка вважає, що літак Євгена Пригожина вибухнув за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Віолетта Пригожина також розповіла, що намагалася відмовити сина від маршу на Москву. Вона переконувала Євгена Пригожина у тому, що він переоцінює масштаби підтримки від населення, й за ним "ніхто не піде".

"Коли ми побачилися перед маршем, я сказала йому: "Женю, тебе підтримають лише люди з інтернету. Ніхто з тобою не піде. Люди вже не такі. Ніхто не вийде на площу", — казала вона сину.

На це Пригожин заперечив їй, заявивши, що його підтримають.

Чому Пригожин зупинив марш на Москву

Віолетта Пригожина також згадала про обставини заколоту, який організував глава "Вагнера" проти влади. Вона заперечує думку про те, що у такий свосіб воєначальник намагався скинути Володимира Путіна. Зупинив марш на Москву він нібито через те, що хотів уникнути кровопролиття серед російських військових.

"Він не мав наміру скинути Путіна, абсолютно ні. Він лише хотів достукатися до військового керівництва. Він сказав мені, що не може стріляти в молодих хлопців під час свого маршу", — зазначила мати Пригожина.

Варто зазначити, що у 2024 році Віолетта Пригожина здобула несподівану перемогу у суді ЄС. Він постановив виключити її з переліку європейських санкцій, а також зобов'язав Раду ЄС виплатити жінці судові витрати.

Однак, попри це, в інтерв'ю Віолетта поскаржилася, що їй нещодавно відмовили у візі, коли та збиралася до Німеччини.

Нагадаємо, у червні агентство Associated Press розповідало, що військових ПВК "Вагнер" підозрюють у канібалізмі.

У січні "24 канал" здійснив розслідування, у якому з'ясовував, що сталося з ПВК "Вагнер" та чи живий насправді Євген Пригожин.