РФ готує новий масований удар: на авіабазах помічені Ту-160 і Ту-95МС з ракетами, — монітори

Моніторингові канали попереджають, що росіяни готуються завдати нового ракетного удару по Україні найближчим часом. На російські авіабази перелетіли кілька споряджених ракетами бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160.

Related video

Моніторинговий канал Tracking у Telegram повідомляє, що переліт бортів стратегічної авіації Збройних сил РФ було зафіксовано в ніч на 23 серпня. Зазначається, що з авіабази "Українка" в Амурській області на Далекому Сході РФ до авіабази "Енгельс-2" в Саратовській області перемістилися два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та один Ту-160.

Загалом наразі, за даними моніторингового каналу, відносно недалеко від кордону з Україною в РФ розміщено 11 стратегічних бомбардувальників:

на авіабазі "Оленья" — 3 Ту-95МС;

на авіабазі "Енгельс-2" — 4 Ту-95МС і 2 Ту-160;

на авіабазі "Дягилево" — 2 Ту-95МС.

За словами авторів каналу, відомо про 5 споряджених Ту-95МС на двох авіабазах і один споряджений Ту-160 на аеродромі "Енгельс-2".

"Існує ймовірність ракетної атаки найближчим часом", — резюмує Tracking.

Моніторинговий канал Tracking попереджає про підготовку росіянами ракетного удару Фото: скриншот

Офіційних повідомлень про загрозу нового ракетного удару від Повітряних сил Збройних сил України на момент публікації матеріалу не було.

Про ракетний удар попереджав "Николаевский Ванек"

Про те, що найближчим часом росіяни можуть здійснити новий обстріл України, попереджав 21 серпня автор анонімного Telegram-каналу "Николаевский Ванек". При цьому він зазначив, що під час обстрілу напередодні росіяни намагалися змінити тактику, розподіливши ракетні удари одразу по кількох напрямках.

Нагадаємо, після атаки БПЛА на Київ уранці 23 серпня уламки БПЛА впали посеред дороги в Солом'янському районі.

Рятувальникам після удару по американському заводу в Мукачеві вдалося погасити пожежу після двох днів боротьби з вогнем.