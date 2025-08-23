РФ готовит новый массированный удар: на авиабазах замечены Ту-160 и Ту-95МС с ракетами, — мониторы

Мониторинговые каналы предупреждают, что россияне готовятся нанести новый ракетный удар по Украине в ближайшее время. На российские авиабазы перелетели несколько снаряженных ракетами бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Мониторинговый канал Tracking в Telegram сообщает, что перелет бортов стратегической авиации Вооруженных сил РФ был зафиксирован в ночь на 23 августа. Отмечается, что с авиабазы "Украинка" в Амурской области на Дальнем Востоке РФ на авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области переместились два стратегических бомбардировщика Ту-95МС и один Ту-160.

Всего сейчас, по данным мониторингового канала, относительно недалеко от границы с Украиной в РФ размещено 11 стратегических бомбардировщиков:

на авиабазе "Оленья" — 3 Ту-95МС;

на авиабазе "Энгельс-2" — 4 Ту-95МС и 2 Ту-160;

на авиабазе "Дягилево" — 2 Ту-95МС.

По словам авторов канала, известно о 5 снаряженных Ту-95МС на двух авиабазах и один снаряженный Ту-160 на аэродроме "Энгельс-2".

"Существует вероятность ракетной атаки в ближайшее время", — резюмирует Tracking.

Мониторинговый канал Tracking предупреждает о подготовке россиянами ракетного удара Фото: скриншот

Официальных сообщений об угрозе нового ракетного удара от Воздушных сил Вооруженных сил Украины на момент публикации материала не было.

О ракетном ударе предупреждал "Николаевский Ванек"

О том, что в ближайшее время россияне могут осуществить новый обстрел Украины, предупреждал 21 августа автор анонимного Telegram-канала "Николаевский Ванек". При этом он отметил, что во время обстрела накануне россияне пытались изменить тактику, распределив ракетные удары сразу по нескольким направлениям.

Напомним, после атаки БПЛА на Киев утром 23 августа обломки БПЛА упали посреди дороги в Соломенском районе.

Спасателям после удара по американскому заводу в Мукачево удалось погасить пожар после двух дней борьбы с огнем.