"На щиті" четверо поліціянтів: двоє загинули під час масованого обстрілу Краматорська (фото)

Під час виконання бойових завдань на сході героїчно загинули четверо спецпризначенців НПУ. Серед них — двоє офіцерів, які втратили життя внаслідок масованої атаки, під час якої ЗС РФ запустили по Краматорську понад 40 КАБів.

Related video

Четверо бійців стрілецьких батальйонів загинули 22 серпня. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

44-річний підполковник Юрій Берла за понад 20 років кар’єрно виріс від оперуповноваженого карного розшуку до командира взводу спецбатальйону. Його описують як "відповідального керівника, справедливого наставника, надійного товариша та людину з великим серцем". Він тримав оборону на Донецькому напрямку разом з побратимами.

42-річний Михайло Сейко приєднався до батальйону особливого призначення у Житомирській області в липні 2024 року. У відомстві наголосили, що він гідно боронив Україну та до останнього подиху залишався вірним Присязі.

Фото Юрія Берли і Михайла Сейка Фото: Національна поліція

Підполковник Олександр Соловʼянчик з 2015 року служив з 2015 року, був слідчим та "опером" у різних підрозділах. Його колега, капітан Ігор Мартинюк був спецпризначенцем. Зазначається, що "на його рахунку десятки врятованих життів", адже він неодноразово брав участь в АТО. Поліціянти понад рік служили у стрілецькому батальйоні. Їх згадують як справжніх офіцерів з "неабиякою силою духу та наполегливістю", відданих своїй справі та батьківщині.

Фото Олександра Соловʼянчика та Ігоря Мартинюка Фото: Національна поліція

"Поліцейська родина у жалобі через непоправну втрату. Шана і слава Героям. Навіки в строю…", — додали в НПУ.

У поліції Житомирської області уточнили, що Сейко загинув як герой внаслідок обстрілу на Донеччині. У нього залишилися дружина, двоє дітей — 19-річний син і 3-річна донька, мати й сестра.

У поліції Івано-Франківської області проінформували, що колеги Соловʼянчик та Мартинюк загинули внаслідок авіаційного удару по Краматорську.

"Поліція Прикарпаття схиляє голови у скорботі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Пам’ять про них назавжди залишиться у серцях побратимів та українців", — наголосили колеги загиблих.

Обстріл Краматорська: що відомо

Ввечері 22 серпня ЗС РФ завдали масованого удару по Краматорську, у місті прогриміли десятки вибухів. У соцмережах повідомляли про відсутність світла й перебої з водою у деяких районах міста, під ударом опинилася житлова приватна забудова.

23 серпня у Краматорській міській раді передали, що загалом у п’ятницю росіяни запустили 41 авіабомбу з керованим модулем по території громади. На місцях, де була пошкоджена інфраструктура, ліквідують наслідки. Багато ударів прийшлися по околицях.

За даними міськради, внаслідок обстрілу отримали поранення троє цивільних, двох з них госпіталізували. Також були пошкоджені 46 приватних і 5 багатоквартирних житлових будинків, 10 гаражів, 2 магазини, СТО та лінії електропередач, зв'язку, інтернету.

Нагадаємо, у моніторинговому каналі Tracking попередили, що ЗС РФ готуються до нового ракетного удару по Україні. Загалом поблизу кордону Росія розмістила 11 стратегічних бомбардувальників, п’ять з них — споряджені.

Зранку 23 серпня у Києві впали уламки російського дрона, внаслідок цього ніхто не постраждав. У поліції показали, як виглядає збитий ППО ворожий безпілотник.