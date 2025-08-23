"На щиті" четверо поліціянтів: двоє загинули під час масованого обстрілу Краматорська (фото)
Під час виконання бойових завдань на сході героїчно загинули четверо спецпризначенців НПУ. Серед них — двоє офіцерів, які втратили життя внаслідок масованої атаки, під час якої ЗС РФ запустили по Краматорську понад 40 КАБів.
Четверо бійців стрілецьких батальйонів загинули 22 серпня. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
44-річний підполковник Юрій Берла за понад 20 років кар’єрно виріс від оперуповноваженого карного розшуку до командира взводу спецбатальйону. Його описують як "відповідального керівника, справедливого наставника, надійного товариша та людину з великим серцем". Він тримав оборону на Донецькому напрямку разом з побратимами.
42-річний Михайло Сейко приєднався до батальйону особливого призначення у Житомирській області в липні 2024 року. У відомстві наголосили, що він гідно боронив Україну та до останнього подиху залишався вірним Присязі.
Підполковник Олександр Соловʼянчик з 2015 року служив з 2015 року, був слідчим та "опером" у різних підрозділах. Його колега, капітан Ігор Мартинюк був спецпризначенцем. Зазначається, що "на його рахунку десятки врятованих життів", адже він неодноразово брав участь в АТО. Поліціянти понад рік служили у стрілецькому батальйоні. Їх згадують як справжніх офіцерів з "неабиякою силою духу та наполегливістю", відданих своїй справі та батьківщині.
"Поліцейська родина у жалобі через непоправну втрату. Шана і слава Героям. Навіки в строю…", — додали в НПУ.
У поліції Житомирської області уточнили, що Сейко загинув як герой внаслідок обстрілу на Донеччині. У нього залишилися дружина, двоє дітей — 19-річний син і 3-річна донька, мати й сестра.
У поліції Івано-Франківської області проінформували, що колеги Соловʼянчик та Мартинюк загинули внаслідок авіаційного удару по Краматорську.
"Поліція Прикарпаття схиляє голови у скорботі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Пам’ять про них назавжди залишиться у серцях побратимів та українців", — наголосили колеги загиблих.
Обстріл Краматорська: що відомо
Ввечері 22 серпня ЗС РФ завдали масованого удару по Краматорську, у місті прогриміли десятки вибухів. У соцмережах повідомляли про відсутність світла й перебої з водою у деяких районах міста, під ударом опинилася житлова приватна забудова.
23 серпня у Краматорській міській раді передали, що загалом у п’ятницю росіяни запустили 41 авіабомбу з керованим модулем по території громади. На місцях, де була пошкоджена інфраструктура, ліквідують наслідки. Багато ударів прийшлися по околицях.
За даними міськради, внаслідок обстрілу отримали поранення троє цивільних, двох з них госпіталізували. Також були пошкоджені 46 приватних і 5 багатоквартирних житлових будинків, 10 гаражів, 2 магазини, СТО та лінії електропередач, зв'язку, інтернету.
Нагадаємо, у моніторинговому каналі Tracking попередили, що ЗС РФ готуються до нового ракетного удару по Україні. Загалом поблизу кордону Росія розмістила 11 стратегічних бомбардувальників, п’ять з них — споряджені.
Зранку 23 серпня у Києві впали уламки російського дрона, внаслідок цього ніхто не постраждав. У поліції показали, як виглядає збитий ППО ворожий безпілотник.