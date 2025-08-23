"На щите" четверо полицейских: двое погибли во время массированного обстрела Краматорска (фото)

Во время выполнения боевых задач на востоке героически погибли четверо спецназовцев НПУ. Среди них — двое офицеров, которые потеряли жизнь в результате массированной атаки, во время которой ВС РФ запустили по Краматорску более 40 КАБов.

Related video

Четверо бойцов стрелковых батальонов погибли 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

44-летний подполковник Юрий Берла за более чем 20 лет карьерно вырос от оперуполномоченного уголовного розыска до командира взвода спецбатальона. Его описывают как "ответственного руководителя, справедливого наставника, надежного товарища и человека с большим сердцем". Он держал оборону на Донецком направлении вместе с побратимами.

42-летний Михаил Сейко присоединился к батальону особого назначения в Житомирской области в июле 2024 года. В ведомстве отметили, что он достойно защищал Украину и до последнего вздоха оставался верным Присяге.

Фото Юрия Берлы и Михаила Сейка Фото: Национальная полиция

Подполковник Александр Соловьянчик с 2015 года служил с 2015 года, был следователем и "опером" в разных подразделениях. Его коллега, капитан Игорь Мартынюк был спецназовцем. Отмечается, что "на его счету десятки спасенных жизней", ведь он неоднократно участвовал в АТО. Полицейские более года служили в стрелковом батальоне. Их вспоминают как настоящих офицеров с "незаурядной силой духа и настойчивостью", преданных своему делу и родине.

Фото Александра Соловьянчика и Игоря Мартынюка Фото: Национальная полиция

"Полицейская семья в трауре из-за невосполнимой потери. Почет и слава Героям. Навеки в строю...", — добавили в НПУ.

В полиции Житомирской области уточнили, что Сейко погиб как герой в результате обстрела в Донецкой области. У него остались жена, двое детей — 19-летний сын и 3-летняя дочь, мать и сестра.

В полиции Ивано-Франковской области проинформировали, что коллеги Соловьянчик и Мартынюк погибли в результате авиационного удара по Краматорску.

"Полиция Прикарпатья склоняет головы в скорби и выражает искренние соболезнования родным и близким погибших героев. Память о них навсегда останется в сердцах побратимов и украинцев", — отметили коллеги погибших.

Обстрел Краматорска: что известно

Вечером 22 августа ВС РФ нанесли массированный удар по Краматорску, в городе прогремели десятки взрывов. В соцсетях сообщали об отсутствии света и перебоях с водой в некоторых районах города, под ударом оказалась жилая частная застройка.

23 августа в Краматорском городском совете передали, что всего в пятницу россияне запустили 41 авиабомбу с управляемым модулем по территории громады. На местах, где была повреждена инфраструктура, ликвидируют последствия. Многие удары пришлись по окрестностям.

По данным горсовета, в результате обстрела получили ранения трое гражданских, двое из них госпитализированы. Также были повреждены 46 частных и 5 многоквартирных жилых домов, 10 гаражей, 2 магазина, СТО и линии электропередач, связи, интернета.

Напомним, в мониторинговом канале Tracking предупредили, что ВС РФ готовятся к новому ракетному удару по Украине. Всего вблизи границы Россия разместила 11 стратегических бомбардировщиков, пять из них — снаряженные.

Утром 23 августа в Киеве упали обломки российского дрона, в результате этого никто не пострадал. В полиции показали, как выглядит сбитый ПВО вражеский беспилотник.