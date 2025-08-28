P-8A Poseidon із секретним радаром: авіація РФ перехопила в Чорному морі американський літак

У мережі з'явилися кадри перехоплення російським винищувачем патрульного літака P-8A Poseidon ВМС США, який здійснював розвідувальну місію над Чорним морем. На відео чітко видно підвісний контейнер з удосконаленим радіолокаційним датчиком AN/APS-154 (AAS) — система, яка вкрай рідко демонструється у відкритих джерелах.

Кадри були зняті з кабіни російського винищувача імовірно 27 серпня. Про це повідомили оглядачі The War Zone з посиланням на російські профільні Telegram-канали.

Дані про маршрути польотів підтверджують активність P-8 над Чорним морем цього дня: літак вилетів з авіабази Сігонелла (Італія) і понад чотири години патрулював поблизу російського повітряного простору.

P-8A над Чорним морем — що відзначили експерти

Головна особливість відео, зазначають оглядачі, — розгорнутий контейнер AN/APS-154, який зазвичай перебуває в складеному положенні під фюзеляжем. Завдяки механізму SMPDM контейнер опускається нижче корпусу, забезпечуючи радарам максимальний сектор огляду.

Цей комплекс, розроблений компанією Raytheon, являє собою радар з активною фазованою решіткою (AESA), що поєднує функції індикатора рухомих цілей (MTI) і радіолокатора із синтезованою апертурою (SAR).

Комплекс дає змогу:

відстежувати цілі на воді та на суші одночасно;

будувати високодеталізовані SAR-зображення навіть вночі та в умовах поганої погоди;

фіксувати переміщення малих кораблів і наземної техніки;

збирати дані для подальшого аналізу і цілевказівки.

На думку експертів, AN/APS-154 також може мати функції радіоелектронної розвідки і навіть елементи РЕБ.

Загалом, додали в The War Zone, Чорноморський регіон залишається одним із найнапруженіших театрів військових дій, оскільки, з одного боку, в ньому присутні сили протиборчих сторін, з іншого — постійна присутність сил НАТО. На цьому тлі літак P-8 Poseidon, оснащений AAS, перетворюється тут на ключовий інструмент розвідки. Він здатний виявляти об'єкти ППО, відстежувати пересування кораблів і фіксувати радіолокаційну активність, передаючи дані в реальному часі іншим силам США і НАТО.

Останнім часом регулярні перехоплення західних розвідувальних літаків російськими ПКС стають нормою. Однак цього разу, додали оглядачі, контакт між P-8 і російським Су пройшов без пригод, хоча факт демонстрації такого рідкісного пристрою вказує на зростаючу роль високотехнологічних засобів розвідки в повітряному протистоянні.

Нагадаємо, 14 березня 2023 року російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Су-27 скинув перед дроном паливо, що призвело до краху американського БПЛА.