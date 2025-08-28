P-8A Poseidon с секретным радаром: авиация РФ перехватила в Черном море американский самолет

В сети появились кадры перехвата российским истребителем патрульного самолета P-8A Poseidon ВМС США, который совершал разведывательную миссию над Черным морем. На видео отчетливо виден подвесной контейнер с усовершенствованным радиолокационным датчиком AN/APS-154 (AAS) — система, которая крайне редко демонстрируется в открытых источниках.

Кадры были сняты с кабины российского истребителя предположительно 27 августа. Об этом сообщили обозреватели The War Zone со ссылкой на российские профильные Telegram-каналы.

Данные о маршрутах полетов подтверждают активность P-8 над Черным морем в этот день: самолет вылетел с авиабазы Сигонелла (Италия) и более четырех часов патрулировал вблизи российского воздушного пространства.

P-8A над Черным морем — что отметили эксперты

Главная особенность видео, отмечают обозреватели, развернутый контейнер AN/APS-154, который обычно находится в сложенном положении под фюзеляжем. Благодаря механизму SMPDM контейнер опускается ниже корпуса, обеспечивая радарам максимальный сектор обзора.

Этот комплекс, разработанный компанией Raytheon, представляет собой радар с активной фазированной решеткой (AESA), совмещающий функции индикатора движущихся целей (MTI) и радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR).

Комплекс позволяет:

отслеживать цели на воде и на суше одновременно;

строить высокодетализированные SAR-изображения даже ночью и в условиях плохой погоды;

фиксировать перемещения малых кораблей и наземной техники;

собирать данные для последующего анализа и целеуказания.

По мнению экспертов, AN/APS-154 также может обладать функциями радиоэлектронной разведки и даже элементами РЭБ.

В целом, добавили в The War Zone, Черноморский регион остается одним из самых напряженных театров военных действий, поскольку с одной стороны в нем присутствуют силы противоборствующих стороны, с другой — постоянное присутствие сил НАТО. На этом фоне самолет P-8 Poseidon, оснащенный AAS, превращается здесь в ключевой инструмент разведки. Он способен выявлять объекты ПВО, отслеживать передвижения кораблей и фиксировать радиолокационную активность, передавая данные в реальном времени другим силам США и НАТО.

В последнее время регулярные перехваты западных разведывательных самолетов российскими ВКС становятся нормой. Однако на это раз, добавили обозреватели, контакт между P-8 и российским Су прошел без происшествий, хотя факт демонстрации столь редкого устройства указывает на растущую роль высокотехнологичных средств разведки в воздушном противостоянии.

Напомним, 14 марта 2023 года российский истребитель столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем. Су-27 сбросил перед дроном топливо, что привело к крушению американского БПЛА.