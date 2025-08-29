Не помітили "Катран": як ЗС РФ підірвали БЕКом корабель "Сімферополь" ВМС України, — TWZ

Російський безпілотний катер, який атакував український корабель "Сімферополь", міг бути запущений з окупованого Криму за 200 км від місця події, або з більшого корабля Чорноморського флоту Російської Федерації.

28 серпня Росія здійснила атаку морським безпілотником на розвідувальний корабель ВМС України в гирлі річки Дунай, і це стало першим підтвердженим використанням ЗС РФ цієї зброї, яку раніше сама Україна успішно застосовувала, написало видання Twz.com. Тим часом росіяни опублікували кадри удару в гирлі Дунаю.

Момент ураження корабля ВМС ЗСУ "Сімферополь"

Корабель "Сімферополь" — деталі атаки РФ

Медіа написало, що це перший зафіксований випадок використання ЗС РФ безпілотника для удару по українському військовому кораблю. В мережі оприлюднили два відео моменту ураження "Сімферополя". Одне зняте з дрона з повітря, інше — з катера, який безпосередньо завдавав удару по корпусу судна. Поки безпілотник з вибухівкою наближається до корабля бачимо, що моряки на борту не реагують: не чути стрілянини чи вигуків, немає інших реакцій.

ЗС РФ відзвітували про ураження українського розвідувального корабля "Сімферополь" за допомогою безпілотного катера — про це заявило російське Міноборони зранку 28 серпня.

"За допомогою високошвидкісного безпілотного надводного корабля (БПЛА) середній розвідувальний корабель ВМС України "Сімферополь" було знищено в гирлі річки Дунай. В результаті атаки український корабель затонув", – заявило Міністерство оборони Росії.

Росія не повідомила, яким саме дроном уразила українське судно, звідки його запускала та не розголошує можливості. TWZ тим часом відшукали кадри випробувань безпілотних катерів під час військових навчань "Липневий шторм", які з'явились у мережі влітку 2025 року.

Момент ураження судна "Сімферополь"

Експерти TWZ пояснили, що російський безпілотний катер міг бути запущений з окупованого Криму за 200 км від місця події, або з більшого корабля Чорноморського флоту РФ. Водночас зазначається, що 27 серпня, коли росіяни могли почати атаку на "Сімферополь", це мав би зафіксувати морський патрульний літак ВМС США P-8A Poseidon, який саме перебував над Чорним морем.

Удар по "Сімферополю" РФ могла завдати морським безпілотником "Катран", ідеться у статті. На відміну від українських морських безпілотників, які використовують Starlink", "Катран" покладається на радіоканали, що обмежує його робочий радіус дії та робить вразливим до систем РЕБ. Заявлена ​​дальність керування БЕКу становить 100–200 км.

ВМФ РФ також створив курс навчання з цих систем у навчальній програмі своїх вищих навчальних закладів.

Що відбулось з кораблем ВМС ЗСУ у гирлі Дунаю

28 серпня ЗС РФ завдали удару БЕКом по кораблю ВМС ЗСУ. Внаслідок удару постраждав український розвідувальний корабель і загинув один член екіпажу.

Тим часом 28 серпня ГУР Міноборони повідомили про ураження російського військового корабля проєкту "Буян", який дістали в Азовському морі.

Нагадуємо, 29 серпня у ВМС ЗСУ заявили, що внаслідок ураження розвідувального корабля ВМС ЗСУ "Сімферополь" зросла кількість загиблих. Тіло ще одного члена екіпажу знайшли під час пошуково-рятувальних робіт.