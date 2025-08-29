Не заметили "Катран": как ВС РФ взорвали БЭКом корабль "Симферополь" ВМС Украины, — TWZ

Российский беспилотный катер, который атаковал украинский корабль "Симферополь", мог быть запущен из оккупированного Крыма в 200 км от места происшествия, или с большего корабля Черноморского флота Российской Федерации.

Related video

28 августа Россия осуществила атаку морским беспилотником на разведывательный корабль ВМС Украины в устье реки Дунай, и это стало первым подтвержденным использованием ВС РФ этого оружия, которое ранее сама Украина успешно применяла, написало издание Twz.com. Тем временем россияне опубликовали кадры удара в устье Дуная.

Момент поражения корабля ВМС ВСУ "Симферополь"

Корабль "Симферополь" — детали атаки РФ

Медиа написало, что это первый зафиксированный случай использования ВС РФ беспилотника для удара по украинскому военному кораблю. В сети обнародовали два видео момента поражения "Симферополя". Одно снято с дрона с воздуха, другое — с катера, который непосредственно наносил удар по корпусу судна. Пока беспилотник со взрывчаткой приближается к кораблю видим, что моряки на борту не реагируют: не слышно стрельбы или возгласов, нет других реакций.

ВС РФ отчитались о поражении украинского разведывательного корабля "Симферополь" с помощью беспилотного катера — об этом заявило российское Минобороны утром 28 августа.

"С помощью высокоскоростного беспилотного надводного корабля (БПЛА) средний разведывательный корабль ВМС Украины "Симферополь" был уничтожен в устье реки Дунай. В результате атаки украинский корабль затонул", — заявило Министерство обороны России.

Россия не сообщила, каким именно дроном поразила украинское судно, откуда его запускала и не разглашает возможности. TWZ тем временем отыскали кадры испытаний беспилотных катеров во время военных учений "Июльский шторм", которые появились в сети летом 2025 года.

Момент поражения судна "Симферополь"

Эксперты TWZ объяснили, что российский беспилотный катер мог быть запущен из оккупированного Крыма в 200 км от места происшествия, или с большего корабля Черноморского флота РФ. В то же время отмечается, что 27 августа, когда россияне могли начать атаку на "Симферополь", это должен был бы зафиксировать морской патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который как раз находился над Черным морем.

Удар по "Симферополю" РФ могла нанести морским беспилотником "Катран", говорится в статье. В отличие от украинских морских беспилотников, которые используют "Starlink", "Катран" полагается на радиоканалы, что ограничивает его рабочий радиус действия и делает уязвимым к системам РЭБ. Заявленная дальность управления БЭКа составляет 100-200 км.

ВМФ РФ также создал курс обучения по этим системам в учебной программе своих высших учебных заведений.

Что произошло с кораблем ВМС ВСУ в устье Дуная

28 августа ВС РФ нанесли удар БЭКом по кораблю ВМС ВСУ. В результате удара пострадал украинский разведывательный корабль и погиб один член экипажа.

Между тем 28 августа ГУР Минобороны сообщили о поражении российского военного корабля проекта "Буян", который достали в Азовском море.

Напоминаем, 29 августа в ВМС ВСУ заявили, что в результате поражения разведывательного корабля ВМС ВСУ "Симферополь" возросло количество погибших. Тело еще одного члена экипажа нашли во время поисково-спасательных работ.