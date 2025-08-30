Угоди на мільйони: у США схвалили рішення про можливий продаж обладнання для Patriot і Starlink для України

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання для систем ППО Patriot і можливий продаж послуг супутникового зв’язку і обладнання Starlink Україні.

Related video

Угода щодо продажу обладнання для систем ППО Patriot складатиме близько 179 мільйонів доларів, тоді як можливий продаж послуг супутникового зв’язку і обладнання Starlink розцінюють у 150 мільйонів доларів. Новини про відповідні рішення США з'явилися на сайті департаменту 29 серпня.

Можливий продаж обладнання для систем ППО Patriot Україні

Повідомляється, що Уряд України запросив на придбання обладнання та послуг для підтримки своїх систем протиповітряної оборони Patriot. В угоду можуть включити наступне обладнання:

секретні та несекретні запасні частини;

технічне обслуговування;

секретне та несекретне програмне забезпечення та оновлення програмного забезпечення;

модифікації систем та пов'язані з ними комплекти модифікацій;

випробувальне обладнання;

комунікаційне обладнання та пов'язані аксесуари;

послуги інтеграції.

Також можлива угода передбачає ремонт та повернення, зберігання, інструменти та багато іншого. Орієнтовна загальна вартість програми становить 179,1 мільйона доларів, йдеться на сайті Держдепу США. Підрядниками у потенційній угоді виступлять RTX Corporation та Lockheed Martin.

Можливий продаж послуг супутникового зв’язку і обладнання Starlink Україні

Окрім обладнання для систем Patriot, Держдеп США також анонсував можливий продаж послуг супутникового зв’язку і обладнання Starlink Україні.

У межах угоди будуть включені обладнання та послуги, що не належать до MDE:

послуги інженерно-технічної та логістичної підтримки уряду США та підрядників;

інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки.

Загальна вартість надання послуг та обладнання Starlink Україні оцінюється попередньо у 150 мільйонів доларів. Головний підрядник — компанія Starlink Services.

Нагадаємо, 29 серпня держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Америка офіційно закрила USAID.

Також 28 серпня у Держдепі США схвалили рішення про продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання сумою приблизно 825 мільйонів доларів.