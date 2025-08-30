Сделки на миллионы: в США одобрили решение о возможной продаже оборудования для Patriot и Starlink для Украины

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для систем ПВО Patriot и возможную продажу услуг спутниковой связи и оборудования Starlink Украине.

Сделка по продаже оборудования для систем ПВО Patriot составит около 179 миллионов долларов, тогда как возможная продажа услуг спутниковой связи и оборудования Starlink расценивается в 150 миллионов долларов. Новости о соответствующих решениях США появились на сайте департамента 29 августа.

Возможна продажа оборудования для систем ПВО Patriot Украине

Сообщается, что Правительство Украины запросило на приобретение оборудования и услуг для поддержки своих систем противовоздушной обороны Patriot. В сделку могут включить следующее оборудование:

секретные и несекретные запасные части;

техническое обслуживание;

секретное и несекретное программное обеспечение и обновление программного обеспечения;

модификации систем и связанные с ними комплекты модификаций;

испытательное оборудование;

коммуникационное оборудование и связанные с ним аксессуары;

услуги интеграции.

Также возможная сделка предусматривает ремонт и возврат, хранение, инструменты и многое другое. Ориентировочная общая стоимость программы составляет 179,1 миллиона долларов, говорится на сайте Госдепа США. Подрядчиками в потенциальной сделке выступят RTX Corporation и Lockheed Martin.

Возможна продажа услуг спутниковой связи и оборудования Starlink Украине

Кроме оборудования для систем Patriot, Госдеп США также анонсировал возможную продажу услуг спутниковой связи и оборудования Starlink Украине.

В рамках соглашения будут включены оборудование и услуги, не относящиеся к MDE:

услуги инженерно-технической и логистической поддержки правительства США и подрядчиков;

другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

Общая стоимость предоставления услуг и оборудования Starlink Украине оценивается предварительно в 150 миллионов долларов. Главный подрядчик — компания Starlink Services.

Напомним, 29 августа госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Америка официально закрыла USAID.

Также 28 августа в Госдепе США одобрили решение о продаже Украине авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму примерно 825 миллионов долларов.