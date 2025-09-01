"Тільки дурень не бачить": боєць "Айдару" заявив про недоцільне застосування HIMARS

Військовослужбовець Станіслав Бунятов (позивний "Осман") розкритикував обрання українським командуванням цілей для ударів HIMARS й іншої високоточної зброї. На його погляд, з реактивних артилерійських систем потрібно бити не по скупченнях піхоти, а по екіпажах FPV-дронів.

Боєць 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Збройних сил України 1 вересня опублікував допис у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер", в якому зазначив, що ситуація на Лиманському напрямку в Донецькій області лишається складною і "гарних прогнозів поки немає". За його словами, росіяни в першу чергу намагаються взяти під контроль логістичні шляхи, щоб отримати можливості для просування.

"Останні дні активно працює північніше від міста та наблизився до Лиману на відстань 7км", — розповів Бунятов.

На його думку, в першу чергу потрібно зосереджуватися на знищенні російських екіпажів безпілотних літальних апаратів.

"Тільки дурень зараз не бачить, який вплив на рівень оборони та наступу вони мають", — зазначив боєць.

Він назвав "дуже дивною" тенденцію до застосування ЗСУ високоточної зброї. За його словами, командування витрачає ракети HIMARS на скупчення піхоти окупантів з 30-50 солдатів, а екіпажі FPV-дронів, які можуть знищити приблизно таку саму кількість української піхоти чи перекрити логістичні шляхи, вважається недоцільною мішенню.

"Натомість ворог вважає екіпажі БПЛА пріоритетними цілями і, окрім стандартних засобів, регулярно наводить по наших авіацію", — додав "Осман".

Боєць "Осман" закликає бити з HIMARS по ворожих екіпажах БПЛА Фото: скриншот

Нагадаємо, український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов 27 серпня розповів, що у ЗС РФ можуть з'явитися нові дрони, які будуть стійкими до стандартних окопних засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Боєць Станіслав "Осман" Бунятов у червні висловив думку, що Силам оборони України не вистачає центрального управління, а командири не "вилазять зі шкіри" та просто "виконують роботу за течією".