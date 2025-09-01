"Только дурак не видит": боец "Айдара" заявил о нецелесообразном применении HIMARS

Военнослужащий Станислав Бунятов (позывной "Осман") раскритиковал выбор украинским командованием целей для ударов HIMARS и другого высокоточного оружия. На его взгляд, из реактивных артиллерийских систем нужно бить не по скоплениям пехоты, а по экипажам FPV-дронов.

Боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины 1 сентября опубликовал сообщение в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер", в котором отметил, что ситуация на Лиманском направлении в Донецкой области остается сложной и "хороших прогнозов пока нет". По его словам, россияне в первую очередь пытаются взять под контроль логистические пути, чтобы получить возможности для продвижения.

"Последние дни активно работает севернее города и приблизился к Лиману на расстояние 7км", — рассказал Бунятов.

По его мнению, в первую очередь нужно сосредотачиваться на уничтожении российских экипажей беспилотных летательных аппаратов.

"Только дурак сейчас не видит, какое влияние на уровень обороны и наступления они имеют", — отметил боец.

Он назвал "очень странной" тенденцию к применению ВСУ высокоточного оружия. По его словам, командование тратит ракеты HIMARS на скопление пехоты оккупантов из 30-50 солдат, а экипажи FPV-дронов, которые могут уничтожить примерно такое же количество украинской пехоты или перекрыть логистические пути, считается нецелесообразной мишенью.

"Зато враг считает экипажи БПЛА приоритетными целями и, кроме стандартных средств, регулярно наводит по нашим авиацию", — добавил "Осман".

Напомним, украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов 27 августа рассказал, что в ВС РФ могут появиться новые дроны, которые будут устойчивыми к стандартным окопным средствам радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Боец Станислав "Осман" Бунятов в июне высказал мнение, что Силам обороны Украины не хватает центрального управления, а командиры не "вылезают из кожи" и просто "выполняют работу по течению".