На тлі параду в Пекіні: Трамп наказав Пентагону готуватися до стримування РФ і Китаю (відео)

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що президент Дональд Трамп наказав Пентагону готуватися до можливого стримування Китаю та Росії. Цю заяву він зробив на тлі проведення військового параду в Пекіні, гостями якого стали зокрема лідери РФ і КНДР.

Related video

Голова Пентагону заявив в інтерв'ю FoxNews, що військовий парад у Китаї 3 вересня, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні, продемонстрував зближення Росії та Китаю. Одним із гостей демонстрації був президент РФ Володимир Путін.

У зближенні РФ і КНР Піт Гегсет звинуватив "слабкість" адміністрації попереднього президента США Джо Байдена. За його словами, "відсутність американської сили й американського лідерства була помітна по всьому світу".

"І це проявилося в тому, що ми бачили по телевізору цього вечора. Саме тому президент Трамп доручив нам в Міністерстві оборони бути готовими, перебудовувати наші збройні сили в історичний спосіб, щоб відновити бойовий дух і відродити стримування", — сказав міністр оборони Штатів.

Пентагон готується протистояти РФ і Китаю

Він зазначив, що США не прагнуть воєнного конфлікту та "ясно дали це зрозуміти Китаю, Росії й іншим країнам", однак підготовка до протистояння допоможе його попередити.

"Ми гарантуємо, що американський народ на батьківщині знаходиться в безпеці. І демонстрації парадів — це добре, але, сподіваюся, вони не призведуть до реального воєнного конфлікту", — сказав Гегсет.

Він додав, що США відомо, у що вірять РФ і Китай та що вони з себе представляють, але також всі знають, які військові переваги має американська армія. За словами голови Пентагона, перед його відомством стоїть задача підтримувати стратегічні переваги в космосі, в небі, на морі, під водою, а також у далекобійній зброї.

"Всі можливості, які у нас є, "Золотий купол", який, як знає Китай, вони не можуть повторити", — заявив очільник Пентагону.

Також Гегсет зазначив, що Трамп має "чудові відносини" з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і буде використовувати їх, щоб знайти можливості працювати разом, а в іншому випадку США "завжди будуть готові".

Піт Гегсет прокоментував військовий парад у Пекіні. На відео з 4:44.

Президент США Дональд Трамп 3 вересня адресував президенту РФ Володимиру Путіну та лідеру КНДР Кім Чен Ину, що взяли участь у військовому параді в Пекіні, повідомлення зі звинуваченнями в тому, що вони "змовляються проти США".

Помічник президента РФ Юрій Ушаков у відповідь заявив, що в лідерів Росії, КНР і КНДР "про змови навіть думок не було".

Британське видання The Telegraph 3 вересня розповідало, якими таємними шляхами Китай спонсорує війну Росії.