На фоне парада в Пекине: Трамп приказал Пентагону готовиться к сдерживанию РФ и Китая (видео)

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что президент Дональд Трамп приказал Пентагону готовиться к возможному сдерживанию Китая и России. Это заявление он сделал на фоне проведения военного парада в Пекине, гостями которого стали в том числе лидеры РФ и КНДР.

Глава Пентагона заявил в интервью FoxNews, что военный парад в Китае 3 сентября, посвященный 80-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне, продемонстрировал сближение России и Китая. Одним из гостей демонстрации был президент РФ Владимир Путин.

В сближении РФ и КНР Пит Хегсет обвинил "слабость" администрации предыдущего президента США Джо Байдена. По его словам, "отсутствие американской силы и американского лидерства было заметно по всему миру".

"И это проявилось в том, что мы видели по телевизору этим вечером. Именно поэтому президент Трамп поручил нам в Министерстве обороны быть готовыми, перестраивать наши вооруженные силы историческим образом, чтобы восстановить боевой дух и возродить сдерживание", — сказал министр обороны Штатов.

Пентагон готовится противостоять РФ и Китаю

Он отметил, что США не стремятся к военному конфликту и "ясно дали это понять Китаю, России и другим странам", однако подготовка к противостоянию поможет его предупредить.

"Мы гарантируем, что американский народ на родине находится в безопасности. И демонстрации парадов — это хорошо, но, надеюсь, они не приведут к реальному военному конфликту", — сказал Хегсет.

Он добавил, что США известно, во что верят РФ и Китай и что они из себя представляют, но также все знают, какие военные преимущества имеет американская армия. По словам главы Пентагона, перед его ведомством стоит задача поддерживать стратегические преимущества в космосе, в небе, на море, под водой, а также в дальнобойном оружии.

"Все возможности, которые у нас есть, "Золотой купол", который, как знает Китай, они не могут повторить", — заявил глава Пентагона.

Также Хегсет отметил, что Трамп имеет "прекрасные отношения" с лидером Китая Си Цзиньпином и будет использовать их, чтобы найти возможности работать вместе, а в противном случае США "всегда будут готовы".

Президент США Дональд Трамп 3 сентября адресовал президенту РФ Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, принявшим участие в военном параде в Пекине, сообщение с обвинениями в том, что они "сговариваются против США".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в ответ заявил, что у лидеров России, КНР и КНДР "о сговоре даже мыслей не было".

