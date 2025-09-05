"Щоб не тикали пальцем, потрібно довести": нардепка розповіла про домагання до жінок у війську

Домагання чоловіків до жінок у лавах військових Збройних сил України трапляються: військовослужбовицям потрібно доводити такі факти, аби потім не стати об'єктом для пліток та звинувачень. Водночас часто жінки замовчують такі факти, що стало проблемою.

Якщо жінка у війську не довела такі дії — не звернулася до правоохоронних органів чи не зробила експертизу статевих органів — тоді "будуть тикати пальцем". Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик в інтерв'ю для Анни Максимчук, оприлюдненому 4 вересня у YouTube.

Нардепка розповіла, що серед жінок у війську досі існують певні стереотипи, зокрема щодо звернень про насильство від побратимів чи командування. Військовослужбовиці зокрема побоюються, що після таких звернень на них можуть "тикати пальцем".

"Якщо ти просто прокричала, що він там "негодяй", а я от — ні, і не довела цю справу, то потім і будуть тицяти і будуть казати: "А навіщо ти сказала, якщо ти не пішла і не звернулася до правоохоронних органів, не провела експертизу статевих органів на предмет насильницьких дій?". Якщо ти не довела це, то потім і будуть тикати, потім ти перетворишся з жертви на особу сумнівної репутації", — зазначила Юлія Яцик.

Нардепка під час розмови навела приклади, коли до неї кілька разів зверталися жінки з певних підрозділів через соцмережі щодо домагань. Однак коли Яцик пропонувала звернення до правоохоронців чи військових органів охорони правопорядку, перевестися в інший підрозділ, то жінки чомусь відмовлялися.

"Я не хочу сказати, що нічого не було, але чомусь, на жаль, жінки займають позицію жертви, замовчування. Якщо це виходить, що хтось починає говорити про це публічно, тоді вони розповідають, що "до мене там домагалися", — поділилася нардепка.

За словами Юлії Яцик, це дає поштовх командирам, які вчиняють подібні дії відносно особового складу, та відчуття безкарності.

Куди звертатися жінкам у війську у випадку домагань

Нардепка розповіла, що у подібних випадках звернутися за допомогою можна до військового омбудсмена Ольги Решетилової, тимчасової слідчої комісії із захисту прав військовослужбовців чи МФО, яке очолює сама Юлія Яцик. Йдеться про Міжфракційне депутатське обʼєднання "Захист прав військовослужбовців та ветеранів війни", що діє з грудня 2024 року.

