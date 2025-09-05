"Чтобы не тыкали пальцем, нужно доказать": нардеп рассказала о домогательствах к женщинам в армии

Домогательства мужчин к женщинам в рядах военных Вооруженных сил Украины случаются: женщинам военнослужащим нужно доказывать такие факты, чтобы потом не стать объектом для сплетен и обвинений. В то же время часто они замалчивают такие факты, что стало проблемой.

Если женщина в армии не доказала такие действия — не обратилась в правоохранительные органы или не сделала экспертизу половых органов — тогда "будут тыкать пальцем". Об этом заявила народный депутат Юлия Яцык в интервью для Анны Максимчук, обнародованном 4 сентября в YouTube.

Нардеп рассказала, что среди женщин в армии до сих пор существуют определенные стереотипы, в частности относительно обращений о насилии от собратьев или командования. Военнослужащие в частности опасаются, что после таких обращений на них могут "тыкать пальцем".

"Если ты просто прокричала, что он там "негодяй", а я вот — нет, и не доказала это дело, то потом и будут тыкать и будут говорить: "А зачем ты сказала, если ты не пошла и не обратилась в правоохранительные органы, не провела экспертизу половых органов на предмет насильственных действий?". Если ты не доказала это, то потом и будут тыкать, потом ты превратишься из жертвы в лицо сомнительной репутации", — отметила Юлия Яцык.

Нардеп во время разговора привела примеры, когда к ней несколько раз обращались женщины из определенных подразделений через соцсети относительно домогательств. Однако когда Яцык предлагала обращение в правоохранительные органы или военные органы охраны правопорядка, перевестись в другое подразделение, то женщины почему-то отказывались.

"Я не хочу сказать, что ничего не было, но почему-то, к сожалению, женщины занимают позицию жертвы, замалчивания. Если это получается, что кто-то начинает говорить об этом публично, тогда они рассказывают, что "ко мне там домогались", — поделилась нардеп.

По словам Юлии Яцык, это дает толчок командирам, которые совершают подобные действия в отношении личного состава, ощущение безнаказанности.

Куда обращаться женщинам в армии в случае домогательств

Нардеп рассказала, что в подобных случаях обратиться за помощью можно к военному омбудсмену Ольге Решетиловой, временной следственной комиссии по защите прав военнослужащих или МФО, которое возглавляет сама Юлия Яцык. Речь идет о Межфракционном депутатском объединении "Защита прав военнослужащих и ветеранов войны", действующем с декабря 2024 года.

Напомним, 6 августа Ольга Решетилова в эфире "Громадського радіо" предложила забрать ТЦК с улиц.

Сама нардеп Юлия Яцык в июле 2024 года вышла из фракции "Слуга народа", сообщал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.