Не Польща і не Румунія: Lockheed Martin може локалізувати ремонт F-16 в Україні, — ЗМІ

Представники американської компанії Lockheed Martin зустрілись з генеральним директором "Укроборонпрому" Германом Сметаніним та говорили про роботу з авіаційними платформами. Компанія США випускає винищувачі F-16, які увійшли до складу Збройних сил України, та займається ремонтними майстернями, які можуть з'явитись в Україні.

Зустріч Сметаніна та Lockheed Martin відбулась під час виставки зброї у Польщі MSPO 2025. Розмова зацікавила аналітиків порталу Defense Express, які пояснили, що могла іти мова про обслуговування авіаційних платформ — наприклад, про F-16. На цей час ЗСУ возять винищувачі F-16 на ремонт за кордон, хоч є і фахівці, і технічні можливості всередині країни.

Аналітики звернули увагу на допис Сметаніна, який з'явився вдень 4 вересня в Telegram-каналі посадовця. Вказується, що українці спілкуються з представниками американської компанії вже третій день поспіль. Головна тема розмови — "технічна підтримка та обслуговування нових авіаційних платформ". Голова Укроборонпрому пояснив, що можлива пряма співпраця Lockheed Martin з підприємством ВПК України: назва не вказана.

"Це партнерство в перспективі дозволить українському підприємству отримати необхідні знання й опанувати технології для вдосконалення виробничих процесів", — ідеться у дописі Сметаніна.

Посадовець опублікував фото зустрічі Польщі. Бачимо, що у перемовинах брали участь п'ятеро представників компанії США та шестеро — Укроборонпрому.

Винищувачі F-16 - Сметатін та Lockheed Martin у вересні 2025 року Фото: Герман Сметанін/Facebook

Винищувачі F-16 — деталі

Тим часом на порталі Defense Express пояснили, що на сьогодні ремонтом винищувачів F-16 займаються ремонтні підприємства в Румунії та Польщі. На думку аналітиків, ішлося про створення аналогічних майстерень в Україні, хоч прямо про це нічого не сказано. Наголошується, що якщо подібне рішення все ж буде, то Україна стане менше залежати від партнерів, які обслуговують західну зброю. Втім, зауважується, що повно незалежності не буде, оскільки запчастини привозитимуться з-за океану.

Аналітики додали, що український ВПК впорається з F-16, оскільки протягом війни ремонтував українські військові літаки. Уточнюється, що українські заводи мають відповідні виробничі потужності (наприклад, ангари), але поки не володіють технологіями, устаткуванням та знаннями.

На Defense Express застерегли, що немає точних даних щодо ремонтних майстерень F-16 в Україні. Є ймовірність, що ішлося про інші "нові автоплатформи". Сметанін поки не уточнював, що малось на увазі.

