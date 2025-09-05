Не Польша и не Румыния: Lockheed Martin может локализовать ремонт F-16 в Украине, — СМИ

Представители американской компании Lockheed Martin встретились с генеральным директором "Укроборонпрома" Германом Сметаниным и говорили о работе с авиационными платформами. Компания США выпускает истребители F-16, которые вошли в состав Вооруженных сил Украины, и занимается ремонтными мастерскими, которые могут появиться в Украине.

Related video

Встреча Сметанина и Lockheed Martin состоялась во время выставки оружия в Польше MSPO 2025. Разговор заинтересовал аналитиков портала Defense Express, которые объяснили, что могла идти речь об обслуживании авиационных платформ — например, о F-16. В настоящее время ВСУ возят истребители F-16 на ремонт за границу, хотя есть и специалисты, и технические возможности внутри страны.

Аналитики обратили внимание на сообщение Сметанина, которое появилось днем 4 сентября в Telegram-канале чиновника. Указывается, что украинцы общаются с представителями американской компании уже третий день подряд. Главная тема разговора — "техническая поддержка и обслуживание новых авиационных платформ". Глава Укроборонпрома пояснил, что возможно прямое сотрудничество Lockheed Martin с предприятием ВПК Украины: название не указано.

"Это партнерство в перспективе позволит украинскому предприятию получить необходимые знания и овладеть технологиями для совершенствования производственных процессов", — говорится в заметке Сметанина.

Чиновник опубликовал фото встречи в Польше. Видим, что в переговорах участвовали пять представителей компании США и шестеро — Укроборонпрома.

Истребители F-16 — Сметатин и Lockheed Martin в сентябре 2025 года Фото: Герман Сметанин/Facebook

Истребители F-16 — детали

Между тем на портале Defense Express пояснили, что на сегодня ремонтом истребителей F-16 занимаются ремонтные предприятия в Румынии и Польше. По мнению аналитиков, речь шла о создании аналогичных мастерских в Украине, хоть прямо об этом ничего не сказано. Отмечается, что если подобное решение все же будет, то Украина станет меньше зависеть от партнеров, которые обслуживают западное оружие. Впрочем, отмечается, что полно независимости не будет, поскольку запчасти будут привозиться из-за океана.

Аналитики добавили, что украинский ВПК справится с F-16, поскольку в течение войны ремонтировал украинские военные самолеты. Уточняется, что украинские заводы имеют соответствующие производственные мощности (например, ангары), но пока не обладают технологиями, оборудованием и знаниями.

На Defense Express предостерегли, что нет точных данных о ремонтных мастерских F-16 в Украине. Есть вероятность, что речь шла о других "новых автоплатформах". Сметанин пока не уточнял, что имелось в виду.

Отметим, в сентябре Фокус писал об украинских военных самолетах и, среди них, об истребителе F-16. Об авиации ВСУ рассказал аналитик портала National Interest, который назвал пять самолетов, благодаря которым Украина отбивается от ударов РФ и атакует на фронте.

Напоминаем, в мае медиа сообщили о предоставлении ВСУ новой партии истребителей F-16 и о том, в каком они состоянии.