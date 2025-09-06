"Це постріл собі в ногу": нардеп Костенко засудив рішення влади щодо виїзду чоловіків 18–22 років

За словами Романа Костенко, влада мала б мотивувати молодих чоловіків до мобілізації, а не дозволяти їм покидати Україну. Він вважає, що чоловіки до 22 років виїдуть і не повернуться.

Секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і народний депутат України Роман Костенко заявив, що ухвалене владою рішення щодо виїзду чоловіків віком 18–22 років не підсилює мобілізаційні процеси, а навпаки — негативно впливає на обороноздатність країни. Про це він сказав у ефірі "Новий відлік".

За його словами, замість того, щоб зосередитися на мотивації, влада робить кроки, які грають проти держави.

"Це такий постріл з крупного калібру собі в ногу. У результаті ми отримаємо, що і діти поїдуть за кордон, і 18–22 також виїдуть і більше не повернуться", — підкреслив Костенко.

Виїзд молодих чоловіків за кордон: що відомо

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 26 серпня дозволив перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявляла, що це рішення стосується і тих, хто вже виїхав з України.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в опублікованому 2 вересня інтерв'ю пояснював, що рішення про дозвіл на виїзд за кордон для юнаків до 22 років не означає, що уряд готується до зниження мобілізаційного віку.

Зокрема, народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала дозвіл на виїзд чоловіків і запропонувала мобілізувати з 18 років. За її словами, батьки масово вивозять молодих хлопців з України після закінчення школи. Однак частина з них могли б приєднатися до армії за контрактом.