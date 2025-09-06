"Это выстрел себе в ногу": нардеп Костенко осудил решение властей относительно выезда мужчин 18-22 лет

По словам Романа Костенко, власть должна была бы мотивировать молодых мужчин к мобилизации, а не позволять им покидать Украину. Он считает, что мужчины до 22 лет уедут и не вернутся.

Related video

Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и народный депутат Украины Роман Костенко заявил, что принятое властями решение о выезде мужчин в возрасте 18-22 лет не усиливает мобилизационные процессы, а наоборот — негативно влияет на обороноспособность страны. Об этом он сказал в эфире "Новый отсчет".

По его словам, вместо того, чтобы сосредоточиться на мотивации, власть делает шаги, которые играют против государства.

"Это такой выстрел из крупного калибра себе в ногу. В результате мы получим, что и дети поедут за границу, и 18-22 также уедут и больше не вернутся", — подчеркнул Костенко.

Выезд молодых мужчин за границу: что известно

Напомним, Кабинет министров Украины 26 августа разрешил пересекать границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что это решение касается и тех, кто уже выехал из Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в опубликованном 2 сентября интервью объяснял, что решение о разрешении на выезд за границу для юношей до 22 лет не означает, что правительство готовится к снижению мобилизационного возраста.

В частности, народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала разрешение на выезд мужчин и предложила мобилизовать с 18 лет. По ее словам, родители массово вывозят молодых ребят из Украины после окончания школы. Однако часть из них могли бы присоединиться к армии по контракту.