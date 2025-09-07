"Думають шлунком та порожнечею": мер Дніпра засудив українців, які зраділи удару по Кабміну

Міський голова Дніпра Борис Філатов обурився через деякі коментарі щодо російського удару по Кабміну 7 вересня. Він засудив українців, які раділи влучанню по урядовій будівлі.

Філатов на своїй сторінці у Facebook зазначив, що сам часто не погоджується з владою, але "якщо не буде влади українською, буде влада ворожа". Він побажав витримки співробітникам Кабінету міністрів України та його очільниці, прем'єр-міністерці Юлії Свириденко.

"Вам можуть не подобатися Президент, його Офіс, Уряд, депутати Верховної Ради чи міські голови. Чи хтось з них. Або уся влада взагалі. Але якими треба бути ід*отами чи пок*дьками, щоб радіти тому, що ка*апи влупили по будівлі Кабміну, та писати стосовно цього веселі коментарі у соцмережах?" — обурився Борис Філатов.

Міський голова Дніпра заявив, що за майже 10 років на посаді він часто був конфліктним і незгодним із владою, проте ненавидить "ницість та ід*отизм приматів, які думають шлунком та порожнечею".

Удар по Кабміну: що відомо

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко показала наслідки російського удару по будівлі Кабміну 7 вересня. Вона зазначила, що росіяни поцілили по Кабінету міністрів вперше з початку повномасштабного вторгнення. Було пошкоджено дах і верхні поверхи. За словами прем'єрки, рятувальники загасили пожежу, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Обстріл Києва 7 вересня: деталі

ЗС РФ масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами в ніч на 7 вересня. Під час масованої атаки на Київ у Печерському районі постраждала будівля Кабінету міністрів України, в інших районах були пошкоджені кілька багатоповерхових житлових будинків. Станом на 11:25 було відомо про 20 постраждалих і 2 загиблих.

В Повітряних силах Збройних сил України розповіли, що росіяни під час атаки вночі 7 вересня застосували 823 засоби повітряного удару: БПЛА "Шахед" й імітатори, 9 крилатих ракет "Іскандер-К" і 4 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23". З них повітряною обороною була збита 751 ціль.