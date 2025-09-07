"Думают желудком и пустотой": мэр Днепра осудил украинцев, которые обрадовались удару по Кабмину

Городской голова Днепра Борис Филатов возмутился из-за некоторых комментариев относительно российского удара по Кабмину 7 сентября. Он осудил украинцев, которые радовались попаданию по правительственному зданию.

Related video

Филатов на своей странице в Facebook отметил, что сам часто не соглашается с властью, но "если не будет власти украинской, будет власть враждебная". Он пожелал выдержки сотрудникам Кабинета министров Украины и его руководительнице, премьер-министру Юлии Свириденко.

"Вам могут не нравиться Президент, его Офис, Правительство, депутаты Верховной Рады или городские головы. Или кто-то из них. Или вся власть вообще. Но какими надо быть ид*отами или под*нками, чтобы радоваться тому, что ка*апы влупили по зданию Кабмина, и писать по этому поводу веселые комментарии в соцсетях?" — возмутился Борис Филатов.

Городской голова Днепра заявил, что за почти 10 лет на должности он часто был конфликтным и несогласным с властью, однако ненавидит "низость и ид*отизм приматов, которые думают желудком и пустотой".

Мэр Днепра осудил украинцев, которые радовались российскому удару по Кабмину Фото: скриншот

Удар по Кабмину: что известно

Премьер-министр Юлия Свириденко показала последствия российского удара по зданию Кабмина 7 сентября. Она отметила, что россияне попали по Кабинету министров впервые с начала полномасштабного вторжения. Была повреждена крыша и верхние этажи. По словам премьера, спасатели потушили пожар, в результате инцидента никто не пострадал.

Обстрел Киева 7 сентября: детали

ВС РФ массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами в ночь на 7 сентября. Во время массированной атаки на Киев в Печерском районе пострадало здание Кабинета министров Украины, в других районах были повреждены несколько многоэтажных жилых домов. По состоянию на 11:25 было известно о 20 пострадавших и 2 погибших.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины рассказали, что россияне во время атаки ночью 7 сентября применили 823 средства воздушного удара: БПЛА "Шахед" и имитаторы, 9 крылатых ракет "Искандер-К" и 4 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23". Из них воздушной обороной была сбита 751 цель.