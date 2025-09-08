У Люблінському воєводстві Польщі вдруге розбився БпЛА: знайшли двигун та пропелер (карта)

Увечері 7 вересня, під час російської атаки дронами-камікадзе "Шахед" та дронами-імітаторами по Україні, невідомий безпілотник перетнув кордон Польщі. Інцидент відбувся у Люблінському воєводстві. Збройні сили Польщі не інформували про збиття повітряної цілі.

Уламки невідомого дрона виявили польські прикордонники та поліція, які отримали інформацію від місцевих жителів, розповіли на порталі Onet. З'ясувалось, що подія відбулась на кукурудзяному полі у селі Полатиче гміни Тересполь Люблінського воєводства.

Медіа повідомило, що на місці падіння дрона виявили уламки та вигорілу ділянку землі. Подію зафіксували о 21:40 (за Києвом — о 22:40). Також нагадується, що це вже другий подібний інцидент у вказаній місцевості: попередній відбувся 20 серпня.

"Все вказує на те, що це був безпілотник із прикріпленим двигуном та пропелерами. Ніхто не постраждав", — написало Onet.

Дрони у Польщі — деталі

На сторінці X поліції повітового міста Білий Підляськ допис про падіння дрона з'явився близько 1 год. 8 вересня. Деталей інциденту немає, але правоохоронці запевнили, що справу розслідуватиме прокуратура.

Збройних сил Польщі поки не публікували інформацію про реакцію на російський обстріл України в ніч з 7 на 8 вересня. Натомість у X є допис про події 6-7 вересня. Вказано, що через масовану атаку дронів та ракет РФ підняли у повітря винищувачі F-35 Нідерландів, стежили за цілями та загрозами, але жодного об'єкта не збили.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ не згадували про появу дронів РФ у західних областях України. У Telegram-каналі командування ішлося про появу перших БпЛА в Сумській області (близько 21 год 7 вересня), а за годину — у центральних та південних областях.

Фокус писав про попередній випадок виявлення російського дрона у Польщі. Інцидент стався під час масованого удару 6-7 вересня, коли РФ запустила понад 800 "Шахедів" та "Гербер". Спершу польська влада заявила, що безпілотник, виявлений на кордоні, може бути БпЛА контрабандистів. Втім, на порталі "Мілітарний" зауважили: за уламками пристрою можна впізнати, що це дрон "Гербера" ЗС РФ, який росіяни запускають для перевантаження сил ППО, розвідки та, подекуди, для ураження цілей. Подія сталась у селі Майдан-Селець у Люблінському воєводстві за 20-30 км від кордону України у Волинській області.

Попередня поява дрона РФ у Польщі відбулась 20 серпня, написали медіа. Безпілотник пробув у повітряному просторі близько 2,5 год, потім самостійно упав у районі населеного пункту Осіни за 200 км від кордону. Перед цим пристрій акустично зафіксували у Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях.

Згадані точки падіння дронів РФ можна позначити на Google maps. Бачимо, що від російських безпілотників потерпає Люблінське воєводство, яке частково межує з Білоруссю, а частково — з Волинською областю України.

Дрони у Польщі - карта виявлення БпЛА 20 серпня-8 вересня Фото: Google Maps

Зазначимо, в ніч з 7 на 8 вересня ЗС РФ запустили по Україні 142 дрони різних типів, повідомило Повітряне командування. Працювали засоби ППО, але все ж сталось 26 влучань.

Нагадуємо, від атаки російських безпілотників постраждала Трипільська ТЕС у Київській області, а місцеві жителі повідомили про зникнення електропостачання.