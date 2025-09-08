В Люблинском воеводстве Польши во второй раз разбился БпЛА: нашли двигатель и пропеллер (карта)

Вечером 7 сентября, во время российской атаки дронами-камикадзе "Шахед" и дронами-имитаторами по Украине, неизвестный беспилотник пересек границу Польши. Инцидент произошел в Люблинском воеводстве. Вооруженные силы Польши не информировали о сбивании воздушной цели.

Обломки неизвестного дрона обнаружили польские пограничники и полиция, которые получили информацию от местных жителей, рассказали на портале Onet. Выяснилось, что событие произошло на кукурузном поле в селе Полатиче гмины Тересполь Люблинского воеводства.

Медиа сообщило, что на месте падения дрона обнаружили обломки и выгоревший участок земли. Событие зафиксировали в 21:40 (по Киеву — в 22:40). Также напоминается, что это уже второй подобный инцидент в указанной местности: предыдущий произошел 20 августа.

"Все указывает на то, что это был беспилотник с прикрепленным двигателем и пропеллерами. Никто не пострадал", — написало Onet.

Дроны в Польше — детали

На странице X полиции уездного города Белый Подляск сообщение о падении дрона появилось около 1 ч. 8 сентября. Деталей инцидента нет, но правоохранители заверили, что дело будет расследовать прокуратура.

Вооруженные силы Польши пока не публиковали информацию о реакции на российский обстрел Украины в ночь с 7 на 8 сентября. Зато в X есть сообщение о событиях 6-7 сентября. Указано, что из-за массированной атаки дронов и ракет РФ подняли в воздух истребители F-35 Нидерландов, следили за целями и угрозами, но ни одного объекта не сбили.

Между тем Воздушные силы ВСУ не упоминали о появлении дронов РФ в западных областях Украины. В Telegram-канале командования говорилось о появлении первых БпЛА в Сумской области (около 21 ч 7 сентября), а через час — в центральных и южных областях.

Фокус писал о предыдущем случае обнаружения российского дрона в Польше. Инцидент произошел во время массированного удара 6-7 сентября, когда РФ запустила более 800 "Шахедов" и "Герберов". Сначала польские власти заявили, что беспилотник, обнаруженный на границе, может быть БПЛА контрабандистов. Впрочем, на портале "Милитарный" отметили: по обломкам устройства можно узнать, что это дрон "Гербера" ВС РФ, который россияне запускают для перегрузки сил ПВО, разведки и, иногда, для поражения целей. Событие произошло в селе Майдан-Селец в Люблинском воеводстве в 20-30 км от границы Украины в Волынской области.

Предыдущее появление дрона РФ в Польше состоялось 20 августа, написали медиа. Беспилотник пробыл в воздушном пространстве около 2,5 часа, затем самостоятельно упал в районе населенного пункта Осины в 200 км от границы. Перед этим устройство акустически зафиксировали в Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях.

Упомянутые точки падения дронов РФ можно обозначить на Google maps. Видим, что от российских беспилотников страдает Люблинское воеводство, которое частично граничит с Беларусью, а частично — с Волынской областью Украины.

Дроны в Польше — карта обнаружения БпЛА 20 августа-8 сентября Фото: Google Maps

Отметим, в ночь с 7 на 8 сентября ВС РФ запустили по Украине 142 дрона различных типов, сообщило Воздушное командование. Работали средства ПВО, но все же произошло 26 попаданий.

Напоминаем, от атаки российских беспилотников пострадала Трипольская ТЭС в Киевской области, а местные жители сообщили об исчезновении электроснабжения.