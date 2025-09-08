МіГ-29 і F-16 оснастять системами ERAM: у жовтні ЗСУ отримають лише 10 бомб

Держдепартамент США в серпні дав дозвіл на продаж Україні далекобійного озброєння Extended Range Attack Munition (ERAM). Йдеться про постачання 3350 ракет на суму 825 млн доларів, однак проєкт виявився більш масштабним і цікавим, ніж передбачалося спочатку.

Related video

Під позначенням ERAM ховаються одразу дві крилаті ракети, розроблені компаніями Zone 5 Technologies і CoAspire, повідомляє Aviation Week з посиланням на документи ВПС США. При цьому вперше надійшла інформація, що дане озброєння буде інтегровано з багатоцільових винищувачів Lockheed Martin F-16 і МіГ-29.

Кріплення здійснюється через стандартні бомботримачі під крилом або всередині відсіку озброєння. Управління можливе як через універсальний інтерфейс озброєння, так і безпосередньо з кабіни пілота.

Перша партія, постачання якої намічено на жовтень, складатиметься з усього 10 одиниць. На думку експертів, це буде тестовий комплект для бойової експлуатації, і за її результатами внесуть зміни в конструкцію і систему наведення.

ERAM для ЗСУ — подробиці програми

ERAM стала однією з перших програм Цільової групи з потенціалу озброєнь ВПС США, створеної для прискорення циклу проєктування і серійного випуску.

Головною особливістю програми є низька вартість і прискорений виробничий цикл. Якщо традиційна розробка JASSM зайняла понад вісім років, то ERAM пройшла шлях від контракту до перших випробувань менш ніж за рік.

Крім того, з моменту публікації заявки в серпні 2024 року до появи прототипів минуло лише 14 місяців. Уже в жовтні 2024 року відбувся перший політ ракети, випробування проходили як на американському Douglas A-4, так і на українському МіГ.

Програма передбачає не тільки постачання ракет Україні, а й інтеграцію озброєння в арсенал ВПС США. Крім того, на розгляді перебувають паралельні проєкти — нові боєприпаси на піддонах, недорогі ракети класу "повітря-повітря" і засекречений проєкт Sunrise.

Бомби ERAM — кадри пуску з винищувача

Нагадаємо, системи ERAM створені для ураження цілей на дистанції до 500 км, з дальністю польоту приблизно 400 км, швидкістю близько 0,6 Маха і високою точністю ураження.

Зброя має габарити стандартної керованої авіабомби MK-82 або GBU-38 масою 227 кг, що дає змогу використовувати її на всіх літаках, розрахованих на цей тип боєприпасу. Серед підтверджених платформ — F-15E Strike Eagle, F/A-18 Hornet, F-16 Fighting Falcon і F-35 Lightning II.

Загалом ERAM, як зазначили деякі експерти, це фактично вдосконалена коректована коригована авіабомба, що стала свого роду відповіддю на російські авіаційні боєприпаси з модулями планування і корекції.