МиГ-29 и F-16 оснастят системами ERAM: в октябре ВСУ получат всего 10 бомб

Госдепартамент США в августе дал разрешение на продажу Украине дальнобойного вооружения Extended Range Attack Munition (ERAM). Речь идет о поставке 3350 ракет на сумму 825 млн долларов, однако проект оказался более масштабным и интересным, чем предполагалось изначально.

Под обозначением ERAM скрываются сразу две крылатые ракеты, разработанные компаниями Zone 5 Technologies и CoAspire, сообщает Aviation Week со ссылкой на документы ВВС США. При этом впервые поступила информация, что данное вооружение будет интегрировано с многоцелевых истребителей Lockheed Martin F-16 и МиГ-29.

Крепление осуществляется через стандартные бомбодержатели под крылом или внутри отсека вооружения. Управление возможно как через универсальный интерфейс вооружения, так и напрямую из кабины пилота.

Первая партия, поставка которой намечена на октябрь, будет состоять из всего 10 единиц. По мнению экспертов, это будет тестовый комплект для боевой эксплуатации, и по ее результатам внесут изменения в конструкцию и систему наведения.

ERAM для ВСУ — подробности программы

ERAM стала одной из первых программ Целевой группы по потенциалу вооружений ВВС США, созданной для ускорения цикла проектирования и серийного выпуска.

Главной особенностью программы является низкая стоимость и ускоренный производственный цикл. Если традиционная разработка JASSM заняла более восьми лет, то ERAM прошла путь от контракта до первых испытаний менее чем за год.

Кроме того, с момента публикации заявки в августе 2024 года до появления прототипов прошло всего 14 месяцев. Уже в октябре 2024 года состоялся первый полет ракеты, испытания проходили как на американском Douglas A-4, так и на украинском МиГ.

Программа предусматривает не только поставку ракет Украине, но и интеграцию вооружения в арсенал ВВС США. Кроме того, на рассмотрении находятся параллельные проекты — новые боеприпасы на поддонах, недорогие ракеты класса "воздух-воздух" и засекреченный проект Sunrise.

Бомбы ERAM - кадры пуска с истребителя

Напомним, системы ERAM созданы для поражения целей на дистанции до 500 км, с дальностью полета примерно 400 км, скоростью порядка 0,6 Маха и высокой точностью поражения.

Оружие имеет габариты стандартной управляемой авиабомбы MK-82 или GBU-38 массой 227 кг, что позволяет использовать ее на всех самолетах, рассчитанных на этот тип боеприпаса. Среди подтвержденных платформ — F-15E Strike Eagle, F/A-18 Hornet, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II.

В целом ERAM, как отметили некоторые эксперты, это фактически усовершенствованная корректируемая авиабомба, что стала своего рода ответом на российские авиационные боеприпасы с модулями планирования и коррекции.