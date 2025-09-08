Система "Аурелія": у РФ придумали як захищатися від українських морських дронів
Російська компанія "Русич" заявила про створення модульного загородження "Аурелія", призначеного для захисту стратегічних об'єктів від атак українських морських дронів. Система пройшла випробування у Фінській затоці за участю представників ВМФ Росії.
Про принципи роботи системи "Аурелія" розповів офіційний представник організації-розробника "Русич". Він заснований на пошкодженні двигунів плавзасобів: активні елементи загородження засмоктуються у водомет або перекручують гвинт, що призводить до зупинки катера або безпілотного апарата.
Кожен модуль має довжину 10 метрів і ширину 3 метри. Конструкція включає плаваючу опору, сполучну мережу, спеціальні антиводометні елементи та занурювальний якір.
"Аурелія" призначена для встановлення на воді в районі стратегічних об'єктів з метою створення захисної зони від атаки надводних безекіпажних і пілотованих катерів", — уточнили розробники.
Захист від морських дронів — деталі
Як зазначили оглядачі "Мілітарного", раніше Росія вже робила спроби захистити Чорноморський флот і об'єкти на узбережжі від атак українських надводних дронів. Зокрема, застосовувалася авіація, використовувалися баржі з боновими загородженнями, перехоплення дронів за допомогою безпілотників "Ланцет" і FPV-дронів. Крім того, застосовуються катери проєкту "Раптор", озброєні кулеметами, які патрулюють прибережні зони.
Навесні 2025 року Фокус писав про ще один засіб ЗС РФ проти морських дронів. На порталі Army Recognition розповіли про безпілотні літальні апарати "Іноходець" (експортна назва — "Оріон"). Дрони оснастили протитанковими керованими ракетними комплексами "Корнет" для ударів по українських безекіпажних катерах.
Нагадаємо, 28 серпня в Темрюцькій затоці Азовського моря внаслідок операції ГУР було уражено російський малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" — носій крилатих ракет "Калібр". Українські розвідники опублікували відео з докладними кадрами повітряної атаки в Азовському морі.
Пізніше з'явилася детальна інформація про те, як було проведено операцію прихованого розгортання морських дронів, які є носіями FPV-дронів.