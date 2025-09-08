Система "Аурелія": у РФ придумали як захищатися від українських морських дронів

Російська компанія "Русич" заявила про створення модульного загородження "Аурелія", призначеного для захисту стратегічних об'єктів від атак українських морських дронів. Система пройшла випробування у Фінській затоці за участю представників ВМФ Росії.

Related video

Про принципи роботи системи "Аурелія" розповів офіційний представник організації-розробника "Русич". Він заснований на пошкодженні двигунів плавзасобів: активні елементи загородження засмоктуються у водомет або перекручують гвинт, що призводить до зупинки катера або безпілотного апарата.

Кожен модуль має довжину 10 метрів і ширину 3 метри. Конструкція включає плаваючу опору, сполучну мережу, спеціальні антиводометні елементи та занурювальний якір.

"Аурелія" призначена для встановлення на воді в районі стратегічних об'єктів з метою створення захисної зони від атаки надводних безекіпажних і пілотованих катерів", — уточнили розробники.

Захист від морських дронів — деталі

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", раніше Росія вже робила спроби захистити Чорноморський флот і об'єкти на узбережжі від атак українських надводних дронів. Зокрема, застосовувалася авіація, використовувалися баржі з боновими загородженнями, перехоплення дронів за допомогою безпілотників "Ланцет" і FPV-дронів. Крім того, застосовуються катери проєкту "Раптор", озброєні кулеметами, які патрулюють прибережні зони.

Бонові загородження біля Кримського мосту Фото: X (Twitter)

Навесні 2025 року Фокус писав про ще один засіб ЗС РФ проти морських дронів. На порталі Army Recognition розповіли про безпілотні літальні апарати "Іноходець" (експортна назва — "Оріон"). Дрони оснастили протитанковими керованими ракетними комплексами "Корнет" для ударів по українських безекіпажних катерах.

Нагадаємо, 28 серпня в Темрюцькій затоці Азовського моря внаслідок операції ГУР було уражено російський малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" — носій крилатих ракет "Калібр". Українські розвідники опублікували відео з докладними кадрами повітряної атаки в Азовському морі.

Пізніше з'явилася детальна інформація про те, як було проведено операцію прихованого розгортання морських дронів, які є носіями FPV-дронів.