Система "Аурелия": в РФ придумали как защищаться от украинских морских дронов

Российская компания «Русич» заявила о создании модульного заграждения «Аурелия», предназначенного для защиты стратегических объектов от атак украинских морских дронов. Система прошла испытания в Финском заливе при участии представителей ВМФ России.

О принципах работы системы "Аурелия" рассказал официальный представитель организации-разработчика "Русич". Он основан на повреждении двигателей плавсредств: активные элементы заграждения засасываются в водомет либо перекручивают винт, что приводит к остановке катера или беспилотного аппарата.

Каждый модуль имеет длину 10 метров и ширину 3 метра. Конструкция включает плавающую опору, соединительную сеть, специальные антиводометные элементы и погружной якорь.

"Аурелия" предназначена для установки на воде в районе стратегических объектов с целью создания защитной зоны от атаки надводных безэкипажных и пилотируемых катеров", — уточнили разработчики.

Защита от морских дронов — детали

Как отметили обозреватели "Милитарного", ранее Россия уже предпринимала попытки защитить Черноморский флот и объекты на побережье от атак украинских надводных дронов. В частности, применялась авиация, использовались баржи с боновыми заграждениями, перехват дронов с помощью беспилотников "Ланцет" и FPV-дронов. Кроме того, применяются катера проекта "Раптор", вооруженные пулеметами, которые патрулируют прибрежные зоны.

Боновые заграждения возле Крымского моста Фото: X (Twitter)

Весной 2025 года Фокус писал об еще одном средстве ВС РФ против морских дронов. На портале Army Recognition рассказали о беспилотных летательных аппаратах "Иноходец" (экспортное название — "Орион"). Дроны оснастили противотанковыми управляемыми ракетными комплексами "Корнет" для ударов по украинских безэкипажных катерах.

Напомним, 28 августа в Темрюкском заливе Азовского моря в результате операции ГУР был поражен российский малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр". Украинские разведчики опубликовали видео с подробными кадрами воздушной атаки в Азовском море.

Позже появилась детальная информация о том, как была проведена операция скрытого развертывания морских дронов, которые являются носителями FPV-дронов.