Система "Аурелия": в РФ придумали как защищаться от украинских морских дронов
Российская компания «Русич» заявила о создании модульного заграждения «Аурелия», предназначенного для защиты стратегических объектов от атак украинских морских дронов. Система прошла испытания в Финском заливе при участии представителей ВМФ России.
О принципах работы системы "Аурелия" рассказал официальный представитель организации-разработчика "Русич". Он основан на повреждении двигателей плавсредств: активные элементы заграждения засасываются в водомет либо перекручивают винт, что приводит к остановке катера или беспилотного аппарата.
Каждый модуль имеет длину 10 метров и ширину 3 метра. Конструкция включает плавающую опору, соединительную сеть, специальные антиводометные элементы и погружной якорь.
"Аурелия" предназначена для установки на воде в районе стратегических объектов с целью создания защитной зоны от атаки надводных безэкипажных и пилотируемых катеров", — уточнили разработчики.
Защита от морских дронов — детали
Как отметили обозреватели "Милитарного", ранее Россия уже предпринимала попытки защитить Черноморский флот и объекты на побережье от атак украинских надводных дронов. В частности, применялась авиация, использовались баржи с боновыми заграждениями, перехват дронов с помощью беспилотников "Ланцет" и FPV-дронов. Кроме того, применяются катера проекта "Раптор", вооруженные пулеметами, которые патрулируют прибрежные зоны.
Весной 2025 года Фокус писал об еще одном средстве ВС РФ против морских дронов. На портале Army Recognition рассказали о беспилотных летательных аппаратах "Иноходец" (экспортное название — "Орион"). Дроны оснастили противотанковыми управляемыми ракетными комплексами "Корнет" для ударов по украинских безэкипажных катерах.
Напомним, 28 августа в Темрюкском заливе Азовского моря в результате операции ГУР был поражен российский малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр". Украинские разведчики опубликовали видео с подробными кадрами воздушной атаки в Азовском море.
Позже появилась детальная информация о том, как была проведена операция скрытого развертывания морских дронов, которые являются носителями FPV-дронов.