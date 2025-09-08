Представниця ЄС показала уламки "Іскандера", який влучив у будівлю Кабміну (фото)

Посеред руїн на горішньому поверсі будівлі уряду України виявили уламки російського засобу ураження — ймовірно, крилатої ракети "Искандер", яку Російська Федерацію запустила по Україні в ніч на 7 вересня.

Related video

Внаслідок російського удару по будівлі Кабміну вигоріли кілька приміщень, у яких працюють українські урядовці, розповіла амбасадорка ЄС Катарина Матернова на сторінці Facebook. На одному з оприлюднених фото помітили уламки ракети ЗС РФ. Згідно з даними порталу Defense Espress, ідеться про уламки "Искандера".

Допис Матернової з'явився вдень 8 вересня. Амбасадорка ЄС повідомила, що привела європейських дипломатів у будівлю Кабміну, щоб показати наслідки удару РФ. У одному з приміщень помітили купу залізних уламків з надписом російською мовою "Фильтр ФТ-1 Наддув".

Обстріл України - уламки "Іскандера" у будівлі Кабміну Фото: Facebook

Новина доповнюється…