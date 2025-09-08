Представительница ЕС показала обломки "Искандера", который попал в здание Кабмина (фото)

Посреди руин на верхнем этаже здания правительства Украины обнаружили обломки российского средства поражения — вероятно, крылатой ракеты "Искандер", которую Российская Федерация запустила по Украине в ночь на 7 сентября.

В результате российского удара по зданию Кабмина выгорели несколько помещений, в которых работают украинские чиновники, рассказала посол ЕС Екатерина Матернова на странице Facebook. На одном из обнародованных фото заметили обломки ракеты ВС РФ. Согласно данным портала Defense Espress, речь идет об обломках "Искандера".

Обстрел Украины — обломки "Искандера" у здания Кабмина Фото: Facebook

