100 км до Дніпра та Харкова: чому Україна не віддасть РФ Донбас, — Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський відкинув вимогу Російської Федерації здати без бою частину Донецької області, аз яку вже четвертий рік гинуть росіяни. Глава держави пояснив, що Москва тоді вийде на прямий шлях до Харкова та Дніпра.

Для повної окупації Донбасу, яку вимагає президент РФ Володимир Путін, має загинути 2-3 млн росіян, сказав Зеленський в інтерв’ю ABS News. Крім того, президент уточнив, що не ідеться про бажання Кремля створити буферну зону, оскільки в Україні, оскільки вона і так існує.

Завершення війни - Зеленський про буферну зону та Донбас див. з 15:24

Зеленський зустрівся з ABS News на руїнах американського підприємства у Мукачево, зруйнованого внаслідок російського удару. Серед іншого, президент відповів на питання про важливість Донбасу. Найперше він пояснив, що Росія далека від повної окупації і Путін, коли говорить про "майже повний контроль" просто не знає, що відбувається насправді. Україна і далі триматиме Донбас і не відступатиме без бою, оскільки у такому випадку відкриється шлях на два великих міста. Перше – це Харків з 1,5 млн жителів: Путін давно хотів окупувати цей місто. Друге – Дніпро, місто, яке робить "серйозний вклад в ВВП держави", додав президент.

"І якщо він вийде і буде мати весь Донбас, хто гарантує нам, що 90 км він не пройде до Харкова, на кордоні з Росією. І він захоче окупувати Харків. І так само у нього відкривається шлях до Дніпра, це індустріальний центр України", — чути на відео.

Ще одне питання, яке турбує Путіна, — це створення буферної зони для начебто безпеки росіян. Про це ж говорять і в США, коли обіцяють створити "демілітаризовану" територію. Зеленський зауважив, що така зона вже існує. Ідеться про смугу землі вздовж лінії фронту на ширину 10-20 км: кожна точка пробивається дронами і там не проїде ні техніка і не пройде ворожий солдат. Президент наголосив, що намагається пояснити це західним експертам, які повинні знати реальні особливості сучасної війни.

"У нас на сьогодні лінії безпілотників. Цими лініями намальована зона смерті від 10 кілометрів до 20 км. Тож будь-який вид танка чи броньований транспортний засіб, мотоцикл чи все інше, що прямує сюди, до цієї зони 10 кілометрів, все спалене, все знищено дронів. Тож у нас вже є ця буферна зона", — сказав він.

Зазначимо, на карті бойових дій DeepState вказано, що Сили оборони України контролюють близько 30% Донецької області. Крім того, бачимо, що РФ для повної окупації Донбасу має захопити ще стільки ж, скільки завоювала протягом більш як трьох років вторгнення. Від адміністративної межі до Харкова та Дніпра — орієнтовно, 130-100 км.

Завершення війни - лінія фронту, яка відтинає третину Донецької області Фото: DeepState

Завершення війни – деталі ідей Путіна та США

Зазначимо, Фокус писав про вимоги Путіна щодо завершення війни, озвучені Кремлем у вересні 2025 року. Російська влада заявила, що готові призупинити бойові дії, якщо Україна без бою віддасть решту Донбасу, яку не змогли окупувати ЗС РФ.

Тим часом з’явились публікації у західних медіа з розповідями джерел у Білому домі. Анонімні джерела у США пояснили журналістам, що наразі американці запевняють, що можуть дистанційно створити та проконтролювати демілітаризовану зону на лінії фронту. При цьому навіть не доведеться ставити західні війська для розмежування армій, припускають у Білому домі.

Нагадуємо, після чергової пропозиції про завершення війни на умовах капітуляції України РФ вдарила ракетою "Іскандер" по будівлі Кабміну.